Del Piero senza filtri: "Ecco cosa mi aspetto da Ekhator e dai suoi compagni alla Juve"
Del Piero conosce bene l'Allianz Stadium e l'atmosfera all'interno dello stadio della Juve. Una leggenda bianconera capace di far scaldare i tifosi con le sue giocate e, adesso, a ogni sua presenza in tribuna per seguire da vicino la squadra allenata da Spalletti: "Stadio con la S maiuscola. Siamo riusciti a renderlo caldo spesso". Ma i temi all'interno dello studio di Sky nel pre partita della gara contro l'Omonia vanno sulla scelta di Ekhator con una parallelismo dei suoi tempi alla Vecchia Signora.
Del Piero: "Devi vedere durante la settimana di Ekhator"
Del Piero a Sky spiega proprio la scelta di Ekhator: "Quando si parlava di Ekhator mi si intersecavano diversi discorsi. Io sono sempre stato un giovane atipico. Trent'anni fa ne avevo 21 ed ero rimasto l'unico degli attaccanti dell'anno prima con cui abbiamo vinto la Champions e un po' di responsabilità l'ho sentita. L'anno prima con Ravanelli, Torricelli, Jugovic, Peruzzi, Carrera, non mi hanno mai fatto pesare lo spogliatoio. Quando vedi Ekhator non è tanto la partita ma quanto avviene durante la settimana come ti parlano, ti trattano, di come ti suggeriscono e ti riprendono. È un processo che fa parte di una squadra. Al giovane possiamo dire quello che vogliamo, che devono giocare e tutto quel che vogliamo, ma poi devono essere giovani. Mi aspetto che corra all'impazzata, si impegni e tenti qualcosa di pazzerello. Deve essere messo nelle condizioni di giocare in questo modo".
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