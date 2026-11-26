Del Piero: "Devi vedere durante la settimana di Ekhator"

Del Piero a Sky spiega proprio la scelta di Ekhator: "Quando si parlava di Ekhator mi si intersecavano diversi discorsi. Io sono sempre stato un giovane atipico. Trent'anni fa ne avevo 21 ed ero rimasto l'unico degli attaccanti dell'anno prima con cui abbiamo vinto la Champions e un po' di responsabilità l'ho sentita. L'anno prima con Ravanelli, Torricelli, Jugovic, Peruzzi, Carrera, non mi hanno mai fatto pesare lo spogliatoio. Quando vedi Ekhator non è tanto la partita ma quanto avviene durante la settimana come ti parlano, ti trattano, di come ti suggeriscono e ti riprendono. È un processo che fa parte di una squadra. Al giovane possiamo dire quello che vogliamo, che devono giocare e tutto quel che vogliamo, ma poi devono essere giovani. Mi aspetto che corra all'impazzata, si impegni e tenti qualcosa di pazzerello. Deve essere messo nelle condizioni di giocare in questo modo".