Primo lo schiaffo e poi la reazione: la Juve vince in rimonta e rifila un poker all' Omonia , mettendo un bel mattoncino per quanto riguarda la possibile qualificazione al prossimo turno. I bianconeri non partono bene, come col Venezia, e vanno sotto con la rete di Satka dopo l'errore di Neto , ma poi riescono a sciogliersi grazie all'eurogol di Cambiaso e alla prima rete di Ekhator . Nella ripresa poi Conceicao e Boga chiudono i conti mandando la formazione allenata da Spalletti a 13 punti e al secondo posto in classifica .

Spalletti: "Cambiaso ha messo tutto a posto"

Spalletti analizza la vittoria contro l'Omonia: "All’inizio abbiamo commesso un paio di incertezze che gli altri hanno sfruttato. Così si incasinano un po’ le cose. Poi Cambiaso ha messo tutto a posto con un grande gol e la squadra ha giocato più tranquilla. I nuovi giocatori in campo hanno risposto presente? Sì e non è facile trovare subito la condizioni quando manchi da un po’. Abbiamo fatto bei gol, siamo stati bene in campo, abbiamo fatto un bel pressing".