Prima il colpo subito, poi la risposta da grande squadra: la Juve ribalta l' Omonia e si impone con un netto 4-1 , conquistando tre punti preziosi in ottica qualificazione al prossimo turno. L'avvio dei bianconeri è complicato, sulla falsariga di quanto accaduto contro il Venezia, e il vantaggio cipriota arriva con Satka , bravo a sfruttare l'errore di Neto. La squadra di Spalletti , però, reagisce e trova il pareggio con una splendida conclusione di Cambiaso , prima del primo gol in bianconero di Ekhator . Nella seconda frazione Conceicao e Boga completano il poker, proiettando la formazione juventina al secondo posto in classifica.

Conceicao a Sky nel post partita contro l' Omonia : "Non ho potuto fare le cose che amo per un mese. Avevo tanta voglia di giocare e segnare . Ho aiutato la squadra a vincere e sono felice. Dobbiamo stare in alto e continuare così. Sappiamo che tutte le partite sono difficili in Europa League, noi dobbiamo continuare a giocare così in questa competizione. Ora penseremo al campionato e poi di nuovo all’ Europa League per continuare a vincere e rimanere nelle prime otto e saltare le due partite dei playoff".

Sull'assist a Ekhator: "Lo abbiamo allenato tutta la settimana: dovevo stare dietro la mezz’ala dell’Omonia, poi ho visto l’inserimento di Ekhator che ha fatto un bel gol. Lui lavora sempre bene, sono contento per lui. Cosa ho pensato dopo il gol? Volevo ringraziare tutto lo staff per il mio recupero. Soffro tanto quando sono fuori. Il gol l’ho dedicato alla mia famiglia, che era in tribuna. Loro sanno quanto si soffre dopo un infortunio e hanno sofferto con me".

Boga: "Quando vinci viene tutto più facile"

Anche Boga analizza la gara nel post a Sky: "Penso che abbiamo fatto una buona partita. Nei primi venti minuti abbiamo avuto difficoltà con il pressing, poi abbiamo fatto le cose giuste. Vedere tutti gli attaccanti fare gol è sempre bello".

E continua: "Gol come col Napoli? Cerco sempre questa posizione, devo fare sempre questo: fare gol ed essere decisivo, aiutare di più. Quando vinci è più facile fare le cose, hai più fiducia. Adesso dobbiamo trovare continuità e iniziare le partite meglio". Sul super gol: "Lo lavoro spesso in allenamento. Lo avevo provato anche prima questo tiro a giro. Cerco di farlo sempre: quando fai gol è bello".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al canale, resta aggiornato LIVE.