Boga in cattedra, Gatti dappertutto. Conceicao spietato e anima Cambiaso: pagelle Juve-Omonia
Eurospettacolo a Torino: la Juve cala il poker pure in Europa League dopo i quattro gol al Venezia. Contro l'Omonia Nicosia, la squadra di Spalletti conquista una preziosa vittoria ribaltando lo svantaggio iniziale dopo l'errore in uscita di Neto. Serata di festa anche per Ekhator, al primo gol con la maglia bianconera.
Neto 5
Torna in campo a 3840 giorni dalla sua ultima volta in bianconero. Un’altra Juve: gloriosa, dominante, cinica. Ma pure un altro Neto. Le pieghe del tempo si leggono tutte: specie in quell’uscita a vuoto inspiegabile sul gol di testa di Satka.
Gatti 6.5
Coraggioso e spietato nel lasciare più volte la propria area di competenza per far ripartire la Juve con i suoi anticipi. Il gol di Ekhator nasce da un suo recupero su Andreou nella trequarti campo avversaria.
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