La Juve vince ancora e lo fa in Europa League contro l'Omonia. Una prestazione positiva, nonostante un inizio difficile che, con l'errore di Neto, ha aperto la strada ai ciprioti. I bianconeri, però, non si sono scomposti e hanno reagito rifilando poi un bel poker che li proietta al secondo posto con 13 punti e dietro soltanto al Bournemouth. E proprio a Sky l'analisi tocca diversi temi della partita ma anche del centravanti.

L'analisi di Juve-Omonia Del Piero nel post partita: "Quattro giocatori diversi in gol e che lo necessitavano per il morale e per dare un segnale. Una vittoria convincente anche nel risultato, in un momento dove la Juve deve fare così. La crescita che Spalletti predicava a inizio partita si è vista nell'atteggiamento perché il gol subito non ha cambiato troppo le dinamiche".