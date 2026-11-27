“La Juve è una squadra di surfisti”: il dilemma Spalletti e l’anarchia Gatti secondo Sky
Da Caressa a Del Piero, il dibattito dopo il poker all'Omonia: il risveglio dopo i fischi, i segnali di crescita e le indicazioni su Ekhator
La Juve vince ancora e lo fa in Europa League contro l'Omonia. Una prestazione positiva, nonostante un inizio difficile che, con l'errore di Neto, ha aperto la strada ai ciprioti. I bianconeri, però, non si sono scomposti e hanno reagito rifilando poi un bel poker che li proietta al secondo posto con 13 punti e dietro soltanto al Bournemouth. E proprio a Sky l'analisi tocca diversi temi della partita ma anche del centravanti.
L'analisi di Juve-Omonia
Del Piero nel post partita: "Quattro giocatori diversi in gol e che lo necessitavano per il morale e per dare un segnale. Una vittoria convincente anche nel risultato, in un momento dove la Juve deve fare così. La crescita che Spalletti predicava a inizio partita si è vista nell'atteggiamento perché il gol subito non ha cambiato troppo le dinamiche".
E continua: "L'Omonia ha fatto una buona gara e non è rimasta a guardare, anzi con il palleggio in più di un'occasione ha preso molto bene il campo molto più di quel che dice il risultato. Le gare vanno vissute e vinte con quel che ti danno. Ogni momento della partita va vissuto nella sua totale intensità. Quando porti a casa il risultato vuol dire che hai fatto sostanzialmente le cose giuste al momento giusto".
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