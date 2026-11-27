La Juve ha il miglior attacco dell’Europa League: quindici gol in cinque partite. Non vorrà dire molto, considerato il contesto, ma qualcosa deve voler dire se segna più di tutti. Anche del Besiktas di Vlahovic, superato proprio nel giorno in cui Spalletti ritrova il primo vero centravanti dall’addio del serbo in poi. E Jeff Ekhator segna un gol che ricorda quelli di Dusan, ne sbaglia un paio come capitava a Dusan, guadagnando meritati applausi alla fine della sua prima da titolare. No, non è come Vlahovic, per lo meno non lo è ancora, ma la presenza di una punta centrale ha dato più senso a certe manovre offensive della Juventus, finora fortemente condizionata dalla mancanza di un numero nove classico. Occhio, non è stata una sorprendente rivoluzione, piuttosto un minimo aggiustamento: piccolo, ma funzionale e che apre le speranze a un miglioramento più sostanziale quando, a gennaio, dal mercato dovrebbe arrivare un centravanti autentico e di maggiore caratura. Tirare fuori concetti più significativi o profondi dalla partita contro l’Omonia Nicosia sarebbe una mezza truffa.

Differenza tecnica profonda Perché anche se i ciprioti si sono presentati ordinati e compatti a difendere in modo estremo tutto il difendibile, ripartendo occasionalmente in contropiede, la differenza tecnica era profonda e ha finito per inghiottire i fantasmi bianconeri dopo il gol dell’Omonia (paperella di Neto) e l’entusiasmo degli avversari che, comunque, non erano a zero punti, ma a sei e conservano possibilità di arrivare almeno ai playoff.