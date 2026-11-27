Segnale Cambiaso, alla fine è arrivato. Como-Juve: Spalletti rilancia i titolari
La prestazione contro l’Omonia lo riabilita in vista di domenica. A destra convince il tecnico: se Kalulu non recupera…
Una parabola dai 35 metri, splendida, per raddrizzare la propria, calante, alla Juventus. È più o meno il segnale che aspettavano tutti. Da troppo tempo, ma alla fine è arrivato. Andrea Cambiaso è ancora il calciatore che molti avevano dimenticato e che lui stesso sembrava essersi scordato di essere. Spalletti, suo indefesso estimatore dai tempi della Nazionale, invece se ne ricordava: «Non è cosa bisogna aspettarsi da Andrea, ma quello che ci ha fatto vedere. Son cose che ci ha già messo a disposizione», aveva assicurato e incoraggiato dolcemente alla vigilia. Il gol contro l’Omonia è il promemoria di cui tutto l’ambiente juventino necessitava, anche per ritrovare la fiducia in un ragazzo fischiato e osteggiato negli ultimi mesi. Rumors di mercato destabilizzanti avevano dato il via a un’oggettiva involuzione e a frequenti amnesie in cui il giocatore è finito per smarrirsi. Ci aveva messo pure del suo. Ora rivede la luce in fondo al tunnel, grazie a un mancino abbagliante. «Lui è profondamente intelligente, profondamente sensibile, un professionista profondamente serio. Non deve preoccuparsi perché io lo guardo e quello che lui mi dà determina il suo futuro e la sua collocazione nella squadra»: Spalletti, dopo avergli tolto la casacca titolare in avvio di stagione, è pronto a restituirgli la fiducia che si è guadagnato ieri sul campo.
Cambiaso, subito ulteriore spazio
L’ex Bologna ha eseguito la consegna e ha aggiunto un pezzo in più: potrebbe essere abbastanza per ritagliarsi subito ulteriore spazio. L’impennata in Europa è coincisa con una prestazione opaca di Cabal, sostituito all’intervallo e suo competitor interno per un posto sulla fascia sinistra. Rientrerà tra le valutazioni da fare in avvicinamento al ritorno del campionato, a dir poco delicato. Due giorni di riposo in meno: è il dato empirico e sgradevole che pesa sulla testa della Juventus, scalzata in volata dal Como nella rincorsa alla scorsa Champions League. Tocca farci i conti: Spalletti non ha praticamente fatto altro nell’ultima settimana, razionando forze ed effettivi tra Venezia e Omonia, tentando di diluire la fatica nel turnover. L’infermeria intanto sta restituendo tardivamente quello che ha tolto ingenerosamente durante la prima parte di stagione.
Le altre scelte di formazione
Al Sinigaglia dovrebbero rientrare due punti fermi: Kalulu sta smaltendo la lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro, Nico Gonzalez si sta lasciando alle spalle quella al soleo destro. Alajbegovic, sovraccaricato ma ieri comunque in panchina, non è stato rischiato in vista di domenica. È puro dosaggio, risparmio energetico, indispensabile per arrivare con la batteria carica a una partita che richiede dinamismo e brillantezza; contro il Como di Fabregas per restare nel treno di testa, o perlomeno sul binario giusto. Torneranno dall’inizio, inevitabilmente, i big: Vicario, Celik, Bremer, Koopmeiners, Kolo Muani, McKennie e Woltemade sono titolari annunciati o comunque suggeriti dalle rotazioni effettuate in Europa League. Danno tutti garanzie discrete: le parabole calanti non sono più sostenibili.
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