Una parabola dai 35 metri, splendida, per raddrizzare la propria, calante, alla Juventus. È più o meno il segnale che aspettavano tutti. Da troppo tempo, ma alla fine è arrivato. Andrea Cambiaso è ancora il calciatore che molti avevano dimenticato e che lui stesso sembrava essersi scordato di essere. Spalletti, suo indefesso estimatore dai tempi della Nazionale, invece se ne ricordava: «Non è cosa bisogna aspettarsi da Andrea, ma quello che ci ha fatto vedere. Son cose che ci ha già messo a disposizione», aveva assicurato e incoraggiato dolcemente alla vigilia. Il gol contro l’Omonia è il promemoria di cui tutto l’ambiente juventino necessitava, anche per ritrovare la fiducia in un ragazzo fischiato e osteggiato negli ultimi mesi. Rumors di mercato destabilizzanti avevano dato il via a un’oggettiva involuzione e a frequenti amnesie in cui il giocatore è finito per smarrirsi. Ci aveva messo pure del suo. Ora rivede la luce in fondo al tunnel, grazie a un mancino abbagliante. «Lui è profondamente intelligente, profondamente sensibile, un professionista profondamente serio. Non deve preoccuparsi perché io lo guardo e quello che lui mi dà determina il suo futuro e la sua collocazione nella squadra»: Spalletti, dopo avergli tolto la casacca titolare in avvio di stagione, è pronto a restituirgli la fiducia che si è guadagnato ieri sul campo.