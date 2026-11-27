Un profilo che potrebbe adattarsi alle necessità bianconere in attacco è quello di Ermedin Demirovic , centravanti dello Stoccarda, autore sinora di 9 gol in 17 partite, di cui 4 in Champions , messosi anche in luce lo scorso marzo con la sua nazionale, quando la Bosnia, nel playoff mondiale di Zenica, eliminò l’Italia di Gattuso: «Cosa penso del fatto che i giornali italiani abbiano scritto di un interesse di Juventus e Milan per me? Si tratta di due grandissimi club, è un onore per me leggere di questo accostamento sulla stampa, ma il mio focus attualmente è sullo Stoccarda».

Non è proprio il centravanti «da pallata», però Demirovic è un nome da tenere d’occhio, pur non rappresentando una priorità, almeno per quanto riguarda la finestra di mercato a gennaio. In cima alla lista dei desideri della Juve c’è sempre Sorloth, anche se il norvegese si è fatto male: problema muscolare alla gamba destra, rischia di stare fuori più di un mese. Occhio all’azzurro Scamacca, che potrebbe lasciare l’Atalanta in prestito (anche se ieri Giuntoli lo ha definito «non in vendita»). Ma non va perso di vista nemmeno Varela, la rivelazione del Monza che ha parlato a Sky Sport: «Cerco solo di continuare a vivere questo momento, bisogna essere pronti per il momento che si vive. Nel calcio, come nella vita. Ho un contratto con il Monza e non penso alle voci su un trasferimento, penso solo a cercare di fare il mio massimo finché sarò sotto contratto con il Monza. Non ho ricevuto nessuna novità finora».