Juve agli ottavi di Europa League se...: calcoli e situazione a tre giornate dal termine
La Juventus continua a convincere in Europa League e il successo per 4-1 contro l'Omonia rappresenta un passo importante verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale. I bianconeri occupano il secondo posto in classifica con 13 punti sui 15 disponibili, una posizione che permette alla squadra di Spalletti di affrontare con ottimismo il finale della fase campionato. Evitare i playoff significherebbe risparmiare due partite in un calendario già ricco di impegni.
Il cammino della Juve in Europa League
Il percorso europeo della Juventus si sta rivelando finora particolarmente positivo, con risultati e prestazioni che confermano le ambizioni della formazione bianconera. La vittoria contro l'Omonia consolida ulteriormente la posizione della squadra, capace di raccogliere 13 punti nelle prime cinque giornate (quattro vittorie e un pareggio).
Un bottino che vale il secondo posto e mette i bianconeri nelle condizioni ideali per puntare direttamente alla fase a eliminazione diretta. Con tre appuntamenti ancora da disputare, Spalletti può guardare con fiducia al traguardo degli ottavi. La qualificazione senza passare dai playoff rappresenta infatti un obiettivo concreto, oltre che un'opportunità per alleggerire il calendario. Due gare in meno potrebbero fare la differenza nella gestione delle energie e delle rotazioni.
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