"Da un mesette la squadra sta trovando equilibrio e identità". Giorgio Chiellini è sicuro del percorso intrapreso dalla Juventus e dopo la vittoria contro l'Omonia in Europa League ne è ancora più convinto. Il dirigente bianconero nel corso del dibattito, in un evento organizzata da La Stampa al Mauto di Torino, è riuscito a toccare diversi temi a partire proprio dalla squadra allenata da Spalletti fino ad arrivare alla nuova Italia di Mancini .

Chiellini sul finale di questo 2026: "Questo finale di anno è molto importante, avremo il Como in trasferta, poi due partite in casa e di nuovo la Roma in trasferta. Dà fiducia l'equilibrio nella solidità che stiamo ritrovando , nelle ultime partite abbiamo trovato armi offensive e stanno rientrando anche giocatori importanti".

E continua: "Le ultime due partite sono state positive, abbiamo iniziato non benissimo in entrambe ma siamo riusciti a cambiarle, credo che da un mesetto la squadra stia trovando equilibrio e identità, due giocatori persi come Locatelli e Yildiz hanno determinato la ricerca di nuovi equilibri dentro e fuori dal campo. Il percorso in Europa è positivo e dimostra senso di responsabilità, si poteva sottovalutare la manifestazione, ma la squadra ci tiene. Sono state tutte partite fatte con serietà. È un percorso che da marzo in poi avrà un altro valore, ma in questi primi due o tre mesi è stato fatto quanto era stato detto all'inizio".