Lo stesso Adzic ha voluto affrontare il momento con grande forza d'animo, affidando ai social un messaggio che racconta tutta la sua voglia di reagire: « Dio, so che non mi daresti mai qualcosa che non potrei affrontare. Accetto questa sfida con determinazione e ne uscirò ancora più forte. Queste cose possono succedere, ma ciò che conta davvero è come reagiamo. L'intervento è andato bene. Grazie a tutti per il vostro sostegno e i vostri messaggi, a presto!».

I messaggi di vicinanza: anche Vucinic incoraggia Adzic

Non sono mancati gli attestati di affetto e vicinanza nei confronti del calciatore. Tra i messaggi più significativi c'è quello di Mirko Vucinic, ct del Montenegro ed ex Juve, che ha voluto dedicargli parole di incoraggiamento attraverso i social: «Quello che non ti spezza ti rende più forte. Adzo, ti aspettiamo più forte che mai!». Un pensiero che non è passato inosservato ed è stato successivamente condiviso anche dalla Federcalcio del Montenegro, a testimonianza della vicinanza dell'ambiente calcistico al giovane giocatore. Un abbraccio virtuale è arrivato anche dai suoi ex compagni Vlahovic e Kostic sui social. Dusan ha scritto: "Sii coraggioso.Ti auguro una pronta guarigione", accompagnato da un cuoricino. Adesso comincia la partita più importante, lontano dal terreno di gioco. Adzic dovrà affrontare un percorso impegnativo, ma potrà farlo contando sul sostegno di compagni, tifosi (tanti i messaggi di affatto dei supporters bianconeri) e anche della Juventus, che continua a credere in lui.