Per Spalletti si tratterebbe di un recupero prezioso, soprattutto considerando l'importanza di avere a disposizione più soluzioni nel reparto arretrato. Il ritorno in gruppo rappresenta un segnale incoraggiante, anche se saranno le prossime sedute a fornire indicazioni più precise sulle sue condizioni e sulla possibilità di impiegarlo già nel prossimo appuntamento di campionato.

Nico Gonzalez parzialmente in gruppo: cresce l'ottimismo

Indicazioni positive arrivano anche da Nico Gonzalez. L'argentino ha svolto una parte della seduta insieme ai compagni, proseguendo così il proprio percorso di recupero attraverso un graduale aumento dei carichi di lavoro. La sua situazione resta da monitorare e non ci sono ancora certezze sulla disponibilità per la sfida contro il Como. Lo staff medico e tecnico continuerà a seguirne l'evoluzione nei prossimi giorni, con l'obiettivo di riportarlo a disposizione nel minor tempo possibile. Programma diverso, invece, per i calciatori maggiormente impiegati nella partita contro l'Omonia. Per loro la seduta è stata dedicata principalmente al lavoro defaticante, necessario per recuperare le energie dopo gli impegni ravvicinati. La preparazione in vista del Como proseguirà dunque con particolare attenzione alla gestione delle condizioni fisiche dell'intero gruppo. Spalletti attende ulteriori conferme dai prossimi allenamenti, nella speranza di ritrovare pedine importanti e affrontare il prossimo appuntamento con una rosa più completa.