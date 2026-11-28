TORINO - Le sensazioni degli istanti successivi al fischio finale di Juventus-Omonia non erano poi così sbagliate, anzi. Luciano Spalletti immaginava che l’indurimento al polpaccio di Jeff Ekhator, autore di una buonissima prestazione farcita dal gol del 3-1 nella prima partita da titolare disputata con la maglia bianconera, non rappresentasse un problema per il quale perdere il sonno. In effetti è così: ieri l’italiano ha svolto una seduta di scarico e le sue condizioni non destano preoccupazione sul lungo periodo. Su lungo, già, perché la partita contro il Como è domani e non è detto che possa far parte dei convocati: oggi Spalletti cercherà di capire quali siano le sue condizioni, dopodiché sceglierà se portarlo o meno al Sinigaglia.