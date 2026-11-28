Ekhator in sospeso, Kalulu in rampa di lancio: gli ultimi dubbi di Spalletti per Como-Juve
TORINO - Le sensazioni degli istanti successivi al fischio finale di Juventus-Omonia non erano poi così sbagliate, anzi. Luciano Spalletti immaginava che l’indurimento al polpaccio di Jeff Ekhator, autore di una buonissima prestazione farcita dal gol del 3-1 nella prima partita da titolare disputata con la maglia bianconera, non rappresentasse un problema per il quale perdere il sonno. In effetti è così: ieri l’italiano ha svolto una seduta di scarico e le sue condizioni non destano preoccupazione sul lungo periodo. Su lungo, già, perché la partita contro il Como è domani e non è detto che possa far parte dei convocati: oggi Spalletti cercherà di capire quali siano le sue condizioni, dopodiché sceglierà se portarlo o meno al Sinigaglia.
Ekhator non rischierà
Averlo a disposizione farebbe comodo, soprattutto nell’ottica della gestione del secondo tempo, ma Ekhator non rischierà: ha avuto due infortuni muscolari negli ultimi quattro mesi, dunque ascolterà con molta attenzione il proprio corpo prima di prendere parte alla trasferta di domani. Se non dovesse farcela, allora Jeff troverà poi nuovamente spazio giovedì in Coppa Italia contro il Sassuolo, in un ottavo di finale che la Juve non può permettersi il lusso di sbagliare. Dunque, alla vigilia, focus su Ekhator ma non solo, perché i bianconeri hanno ancora qualche conto aperto con l’infermeria, al netto delle situazioni differenti che riguardano i lungodegenti Yildiz, Locatelli, Thuram e Grabara, che meritano valutazioni a parte e che necessitano di ulteriore tempo, chi più chi meno.
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