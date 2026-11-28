Senza Yildiz e il 9 dei sogni: tutti gli esperimenti di Spalletti e la formula del gol Juve
Bianconeri a rete con 16 giocatori differenti dall’inizio della stagione: Conceicao e Boga gli ultimi ad aver dato risposte all’allenatore
Luciano Spalletti, con questa Juve, le ha provate davvero tutte per non perdere mai pericolosità ed efficacia sotto porta. Tra campionato ed Europa League si è adattato a uomini disponibili e schieramenti possibili: è partito dal 4-2-3-1, è passato dal 3-4-2-1, poi il 3-5-2, il 4-4-2 e a Como si presenterà verosimilmente con un 4-3-3 già visto contro Napoli, Fiorentina e in parte col Venezia. In tutti i modi ha trovato lo spunto, il modo per andare oltre i problemi quotidiani. Il 4-1 all’Omonia è solo l’ultima dimostrazione di una Juve sempre imperfetta, ma allo stesso tempo capace di risolvere i guai coi gol. Basta immaginarsela la faccia di Spalletti di ritorno dalla trasferta di Frosinone: scopre in pochissimo tempo che il pestone di Giacomo Calò a Kenan Yildiz non è un semplice contrasto di gioco senza conseguenze. Esami al J Medical, diagnosi poco dopo: c’è frattura al piede. Subito dopo la prima giornata di campionato. E sì che la società qualche settimana prima gli aveva portato Kerim Alajbegovic senza nemmeno lontanamente immaginare che Yildiz avrebbe saltato praticamente tutto il girone d’andata. Kenan, sì, uno dei pochi giocatori fatti e finiti della Juve versione 2026-2027. L’unico a poter estrarre da ogni situazione un coniglio dal cilindro. L’unico campione o comunque il più vicino ad essere accostabile a questo status.
Poteva andare peggio
Se a questo si aggiunge la lacuna atavica del centravanti di peso, che Spalletti invoca dal momento in cui ha messo le tende alla Continassa, c’erano tutti i presupposti per pensare ad un attacco in seria difficoltà, con complicazioni oggettive nel trovare la via del gol. Ecco, tutto sommato poteva andare peggio. Persino peggio dell’attuale sesto posto in classifica in campionato, che ancora non compromette nulla. La Juve ha dovuto esercitarsi a trovare i gol senza Yildiz. E ad adattarsi, di partita in partita, ai vari scenari legati al discorso infermeria. Perché hanno avuto problemi Conceiçao, Boga e Nico Gonzalez, oltre ad Ekhator. Spalletti ha dovuto trovare più sistemi di gioco per creare in laboratorio una Juve credibile per le due competizioni: non ci è sempre riuscito, ma alla fine si è arrangiato anche piuttosto bene. Soprattutto in Europa League, dove i bianconeri sono il primo attacco e occupano un secondo posto che oggi vale oro. Sì, perché consentirà di vivere un mese di gennaio con massima focalizzazione possibile sul campionato, visto che Ferencvaros e Real Sociedad sono partite vicine ad assumere un significato minore.
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