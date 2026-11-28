Luciano Spalletti, con questa Juve, le ha provate davvero tutte per non perdere mai pericolosità ed efficacia sotto porta. Tra campionato ed Europa League si è adattato a uomini disponibili e schieramenti possibili: è partito dal 4-2-3-1, è passato dal 3-4-2-1, poi il 3-5-2, il 4-4-2 e a Como si presenterà verosimilmente con un 4-3-3 già visto contro Napoli, Fiorentina e in parte col Venezia. In tutti i modi ha trovato lo spunto, il modo per andare oltre i problemi quotidiani. Il 4-1 all’Omonia è solo l’ultima dimostrazione di una Juve sempre imperfetta, ma allo stesso tempo capace di risolvere i guai coi gol. Basta immaginarsela la faccia di Spalletti di ritorno dalla trasferta di Frosinone: scopre in pochissimo tempo che il pestone di Giacomo Calò a Kenan Yildiz non è un semplice contrasto di gioco senza conseguenze. Esami al J Medical, diagnosi poco dopo: c’è frattura al piede. Subito dopo la prima giornata di campionato. E sì che la società qualche settimana prima gli aveva portato Kerim Alajbegovic senza nemmeno lontanamente immaginare che Yildiz avrebbe saltato praticamente tutto il girone d’andata. Kenan, sì, uno dei pochi giocatori fatti e finiti della Juve versione 2026-2027. L’unico a poter estrarre da ogni situazione un coniglio dal cilindro. L’unico campione o comunque il più vicino ad essere accostabile a questo status.