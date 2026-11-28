Sorloth non spaventa, Giuntoli di traverso e chi tenere in considerazione: il prossimo bomber Juve
La dirigenza bianconera sa quali siano le caratteristiche che mancano nel reparto offensivo: l’attaccante dell’Atletico resta l’obiettivo principale
La narrazione è cambiata nell’arco di tre giorni, ma non è certo un’amnesia: Luciano Spalletti calibra una parola alla volta, nessuna frase pronunciata, specialmente in una conferenza pre partita, sgorga a caso. Non ha mandato un messaggio nel presentare il match con l’Omonia, ha semplicemente ricalibrato la sua posizione, per far capire che è soddisfatto di chi ha in organico: il tecnico di Certaldo è contento del lavoro e dell’impegno dei vari Kolo Muani, Woltemade, Ekhator. E che un allenatore è chiamato a ottenere risultati con ciò che ha, non a chiedere ciò che non si ha. Ne ha fatta una questione di caratteristiche, questo sì: una mancanza oggettiva.
E se la narrazione si è modifi cata è perché, comunque, la volontà comune, condivisa con la dirigenza, è spegnere i riflettori sul mercato: Spalletti va avanti con le risorse tecniche a disposizione, nel frattempo la società si muoverà con le indicazioni di cui sopra, nella consapevolezza che certe caratteristiche offensive scarseggiano nella rosa attuale. La questione non è nemmeno semplificabile riducendo tutto a una scelta tra puntare su un rinforzo a gennaio in quella posizione oppure confermare la fiducia in Ekhator: non è questo il punto, perché Lucio di fiducia nell’azzurrino ne ha eccome, ma c’è bisogno di una certa continuità, che in questa stagione il giovane non è riuscito a garantire a causa di qualche problema fisico.
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