La narrazione è cambiata nell’arco di tre giorni, ma non è certo un’amnesia: Luciano Spalletti calibra una parola alla volta, nessuna frase pronunciata, specialmente in una conferenza pre partita, sgorga a caso. Non ha mandato un messaggio nel presentare il match con l’Omonia, ha semplicemente ricalibrato la sua posizione, per far capire che è soddisfatto di chi ha in organico: il tecnico di Certaldo è contento del lavoro e dell’impegno dei vari Kolo Muani, Woltemade, Ekhator. E che un allenatore è chiamato a ottenere risultati con ciò che ha, non a chiedere ciò che non si ha. Ne ha fatta una questione di caratteristiche, questo sì: una mancanza oggettiva.