Il rinnovo non spegne il mercato, anzi rischia di accendere una sfida tutta italiana. Il Manchester United ha esercitato ieri l’opzione unilaterale per prolungare di un’altra stagione il contratto di Bruno Fernandes, blindandolo fino al 2028. Una mossa cautelativa, più che una dichiarazione d’amore: dalle parti di Old Trafford sanno bene che il destino del trequartista portoghese potrebbe comunque essere lontano dall’Inghilterra. A 32 anni, Bruno sente il desiderio di una nuova sfida e guarda con interesse all’Italia, nazione che conosce bene e nel quale ha già lasciato il segno con le maglie di Novara, Udinese e Sampdoria, prima del trampolino di lancio allo Sporting.