La partita più difficile inizia adesso. Vasilije Adzic si è operato al ginocchio destro ( piccolo distacco osteo-condrale), conseguenza dell’infortunio rimediato il 15 novembre con la nazionale del Montenegro durante la sfida contro Cipro. L’intervento effettuato a Lione dopo gli approfondimenti specialistici svolti al J Medical è perfettamente riuscito (per un infortunio piuttosto simile a quello rimediato da Khéphren Thuram). La Juve, proprietaria del cartellino, non ha mai smesso di seguirlo. Una presenza costante, quella della società proprietaria del cartellino, che conferma quanto il montenegrino in prestito al Sassuolo continui a essere considerato centrale per il futuro. Il suo percorso proseguirà sotto l’attenzione dello staff medico juventino: il ritorno alla Continassa è destinato a diventare il prossimo passaggio della riabilitazione. I tempi di recupero saranno valutati strada facendo, senza forzature: c’è ancora una speranza di rivederlo verso le ultime partite di campionato, ma è presto per sbilanciarsi col calendario in mano. Non è mancato, intanto, l’affetto intorno ad Adzic.