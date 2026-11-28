Adzic, dall'operazione al ritorno in campo: cosa filtra sui tempi di recupero e il ruolo Juve
Il talento montenegrino, in prestito al Sassuolo, paga un problema alla cartilagine del ginocchio simile a quello di Thuram
La partita più difficile inizia adesso. Vasilije Adzic si è operato al ginocchio destro ( piccolo distacco osteo-condrale), conseguenza dell’infortunio rimediato il 15 novembre con la nazionale del Montenegro durante la sfida contro Cipro. L’intervento effettuato a Lione dopo gli approfondimenti specialistici svolti al J Medical è perfettamente riuscito (per un infortunio piuttosto simile a quello rimediato da Khéphren Thuram). La Juve, proprietaria del cartellino, non ha mai smesso di seguirlo. Una presenza costante, quella della società proprietaria del cartellino, che conferma quanto il montenegrino in prestito al Sassuolo continui a essere considerato centrale per il futuro. Il suo percorso proseguirà sotto l’attenzione dello staff medico juventino: il ritorno alla Continassa è destinato a diventare il prossimo passaggio della riabilitazione. I tempi di recupero saranno valutati strada facendo, senza forzature: c’è ancora una speranza di rivederlo verso le ultime partite di campionato, ma è presto per sbilanciarsi col calendario in mano. Non è mancato, intanto, l’affetto intorno ad Adzic.
Il messaggio di Vucinic
Tra i messaggi più significativi c’è quello di Mirko Vucinic, commissario tecnico del Montenegro, che ha voluto incoraggiare il ragazzo con parole cariche di significato: «Quello che non ti spezza ti rende più forte. Adzo, ti aspettiamo più forte che mai». Un abbraccio virtuale da parte di chi conosce bene il valore del talento classe 2006 e sa quanto possa essere complicato attraversare un momento del genere.
Lo stesso Adzic ha scelto Instagram per raccontare il proprio stato d’animo dopo l’operazione: «Dio, so che non mi metteresti mai davanti a qualcosa che non sono in grado di affrontare. Accetto questa sfida con determinazione e ne uscirò ancora più forte. Queste cose possono succedere, ma la cosa più importante è come reagiamo. L’intervento è andato bene. Grazie a tutti per il vostro sostegno e per i vostri messaggi, ci vediamo presto!». Parole che riassumono la voglia di reagire rapidamente. Per Adzic si tratta di una battuta d’arresto significativa, soprattutto considerando l’ottimo avvio di stagione vissuto in Emilia (4 gol in 10 partite). Il Sassuolo dovrà rinunciare a una pedina importante, mentre la Juve continuerà a custodire e accompagnare il percorso di crescita del suo gioiello. La priorità, adesso, è una sola: recuperare completamente. Alla Continassa lo aspettano tutti, più forte di prima.
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