Ottavi a un passo e milioni in cassa: quanto vale la cavalcata Juve in Europa League
A Bucarest, contro l’Hapoel Beer Sheva, si può già staccare il pass: manca solo il 5%…
Piccolo gioco sfruttando la rapidità d’esecuzione dell’intelligenza artificiale: se la domanda è «in percentuale, quante possibilità ha la Juventus di qualificarsi agli ottavi di Europa League», la risposta è «95%». Quasi fatta, dunque. E il verdetto può già arrivare a Bucarest tra meno di due settimane, quando i bianconeri andranno ad affrontare in campo neutro l’Hapoel Beer Sheva, squadra che occupa il penultimo posto in classifica nella manifestazione con solo un pareggio in 5 partite, meglio solo dell’Ararat-Armenia che le ha perse tutte. Serviranno però altri risultati favorevoli a incastrarsi a dovere per dare alla formazione allenata da Luciano Spalletti l’aritmetica, così da entrare dritta nelle prime otto, saltando il pericoloso spareggio playoff dei sedicesimi. Se non sarà il 10 dicembre, il pass arriverà a quel punto a gennaio, quando la Juventus affronterà le due partite più difficili, probabilmente, della sua fase campionato: con la rivelazione Ferencvaros a Budapest, poi all’Allianz Stadium gli spagnoli della Real Sociedad.
La Juve vuole arrivare fino in fondo
Avversari comunque abbordabili, anche se Spalletti non ci sta a “sminuire” il valore delle rivali affrontate in Europa League: «Con chi abbiamo vinto la prima partita, ricordate? Il Nec, giusto. Avete visto il Nec? Quanti punti ha adesso? Dieci... Avete visto chi ha battuto? Esatto, il Rennes. E quindi? Non è che con il Nec fosse così facile, allora». La verità è che la Juve sta affrontando in maniera molto seria la competizione, trovando le contromisure giuste nei momenti di difficoltà e ottime soluzioni nonostante il necessario turnover. Certificazione, se ce ne fosse bisogno, della volontà bianconera, a tutti i livelli, di arrivare fino in fondo. L’anno scorso chi è arrivato ottavo alla fine della fase campionato aveva 16 punti: la Juve ne ha 13, a tre partite dalla fine della prima fase, dunque è perfettamente in linea per provare a prendersi il biglietto per gli ottavi, saltando un turno rischioso, già a Bucarest dopo sei partite su otto. La strada è lunga, perché poi a decidere una competizione del genere è lo stato di forma di una squadra in primavera, tra marzo e aprile.
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