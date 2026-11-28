La Juve vuole arrivare fino in fondo

Avversari comunque abbordabili, anche se Spalletti non ci sta a “sminuire” il valore delle rivali affrontate in Europa League: «Con chi abbiamo vinto la prima partita, ricordate? Il Nec, giusto. Avete visto il Nec? Quanti punti ha adesso? Dieci... Avete visto chi ha battuto? Esatto, il Rennes. E quindi? Non è che con il Nec fosse così facile, allora». La verità è che la Juve sta affrontando in maniera molto seria la competizione, trovando le contromisure giuste nei momenti di difficoltà e ottime soluzioni nonostante il necessario turnover. Certificazione, se ce ne fosse bisogno, della volontà bianconera, a tutti i livelli, di arrivare fino in fondo. L’anno scorso chi è arrivato ottavo alla fine della fase campionato aveva 16 punti: la Juve ne ha 13, a tre partite dalla fine della prima fase, dunque è perfettamente in linea per provare a prendersi il biglietto per gli ottavi, saltando un turno rischioso, già a Bucarest dopo sei partite su otto. La strada è lunga, perché poi a decidere una competizione del genere è lo stato di forma di una squadra in primavera, tra marzo e aprile.