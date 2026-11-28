Como-Juve, orario e dove vederla

Como e Juventus si preparano a scendere in campo domenica 29 novembre per la 13ª giornata di Serie A. Il fischio d'inizio è programmato per le ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming su DAZN. I tifosi potranno seguire l'incontro attraverso l'applicazione della piattaforma su Smart TV, smartphone e tablet. Sarà anche possibile collegarsi direttamente al sito ufficiale di DAZN tramite browser utilizzando il proprio computer. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale sul sito Tuttosport.