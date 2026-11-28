Como-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming
Dopo la vittoria in Europa League contro l'Omonia per la Juve arriva il momento di affrontare la difficile trasferta di Como. La sfida rappresenta un appuntamento importante per entrambe le formazioni, pronte a contendersi tre punti preziosi per la classifica ma per i bianconeri può essere lo spartiacque per cercare di restare agganciati, e magari accorciare, rispetto al quarto posto.
Como-Juve, orario e dove vederla
Como e Juventus si preparano a scendere in campo domenica 29 novembre per la 13ª giornata di Serie A. Il fischio d'inizio è programmato per le ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming su DAZN. I tifosi potranno seguire l'incontro attraverso l'applicazione della piattaforma su Smart TV, smartphone e tablet. Sarà anche possibile collegarsi direttamente al sito ufficiale di DAZN tramite browser utilizzando il proprio computer. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale sul sito Tuttosport.
Le probabili formazioni
Como (4-2-3-1): Butez, Couto, Chalobah, Ramon, Kaiki; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
Juve (4-3-3): Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Kolo Muani, Woltemade, Alajbegovic. All. Spalletti
Arbitro: sig. Mariani
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