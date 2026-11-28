Diretta Juve-Verona Primavera: formazioni e risultato in tempo reale
Dimenticare il ko contro l'Inter e rituffarsi in campionato per cercare di accorciare il gap rispetto alla zona playoff: la Juve Primavera vuole conquistare tre punti contro il Verona. Una gara tutt'altro che semplice ma importante appunto per ritrovare entusiasmo e punti. A Padoin mancheranno Corigliano e Rigo, entrambi impegnai al Mondiale U17 con l'Italia.
Juve-Verona, orario e dove vederla
La Juventus Under 20 si prepara a tornare in campo per il dodicesimo turno del campionato Primavera 1. I bianconeri ospitano l'Hellas Verona sabato 28 novembre 2026, con calcio d'inizio fissato alle ore 13:00. L'incontro si disputa sul terreno del campo "Ale&Ricky" dell'Allianz Training Center di Vinovo. Una sfida importante per la formazione juventina, chiamata a proseguire il proprio cammino in campionato. È possibile seguire la partita in diretta televisiva su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. Disponibile anche la trasmissione in streaming attraverso il sito ufficiale dell'emittente su app, tablet o pc. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.
Le probabili formazioni
Juve (3-4-2-1): Huli, De Brul, Borasio, Reynaud; Repciuc, Vallana, Ceppi, Beydts; Tiozzo, Sosna; Bracco. All. Padoin
Verona (3-5-2): Raccanello, Albertini, Moisa, Tagne; Pisani, Garofalo, Peci, Intrabartolo, Contarini; Akalé, Gardin. All. Pavanel
Arbitro: sig. Teghille
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