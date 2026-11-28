Dimenticare il ko contro l'Inter e rituffarsi in campionato per cercare di accorciare il gap rispetto alla zona playoff: la Juve Primavera vuole conquistare tre punti contro il Verona. Una gara tutt'altro che semplice ma importante appunto per ritrovare entusiasmo e punti. A Padoin mancheranno Corigliano e Rigo, entrambi impegnai al Mondiale U17 con l'Italia.