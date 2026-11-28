La Juve Primavera si illude ma non riesce a ritrovare il sorriso. Un pomeriggio che sa di beffa per i ragazzi di Padoin, trascinati da Elimoghale "prestato”" dalla Next Gen. Il 2009, il più piccolo in campo, domina e sigla una doppietta da baby fenomeno. Prima un eurogol, poi una rete da bomber. Proprio sul più bello però i giovani bianconeri si rilassano e il Verona si sveglia. Gli scaligeri conquistano un calcio di rigore: Peci lo calcia, Nava lo para, ma non può nulla sulla ribattuta dello stesso tiratore. Il centrocampista ospite nel secondo tempo firma anche il 2-2. Le due squadre restano così poco sopra la zona playout ma con una partita in più rispetto a Sassuolo e Cesena appena sotto.