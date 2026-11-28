Juve, Elimoghale show ma non basta: il Verona rimonta, Primavera in zona rossa
La Juve Primavera si illude ma non riesce a ritrovare il sorriso. Un pomeriggio che sa di beffa per i ragazzi di Padoin, trascinati da Elimoghale "prestato”" dalla Next Gen. Il 2009, il più piccolo in campo, domina e sigla una doppietta da baby fenomeno. Prima un eurogol, poi una rete da bomber. Proprio sul più bello però i giovani bianconeri si rilassano e il Verona si sveglia. Gli scaligeri conquistano un calcio di rigore: Peci lo calcia, Nava lo para, ma non può nulla sulla ribattuta dello stesso tiratore. Il centrocampista ospite nel secondo tempo firma anche il 2-2. Le due squadre restano così poco sopra la zona playout ma con una partita in più rispetto a Sassuolo e Cesena appena sotto.
Juve-Verona, la cronaca del match
93' - Triplice fischio, termina 2-2 a Vinovo: alla doppietta di Elimoghale risponde Peci.
90' - Concessi tre minuti di recupero.
87' - Tagne nei pressi dell'area cerca il contatto e si lascia andare: viene ammonito per simulazione.
80' - Altro cambio per Padoin: Keutgen prende il posto di Tiozzo.
78' - Bracco lavora bene il pallone al limite e calcia, ma il suo sinistro è troppo largo.
77' - Esce anche il migliore del Verona: Peci chiede il cambio e al suo posto entra Zanin.
74' - Sostituzione nel Verona: entra Bisoffi, esce Musat.
70' - Doppio cambio nella Juve: Lopez e Repciuc lasciano il campo a Santa Maria e Bamballi.
69' - Espulso un componente della panchina del Verona.
66' - PAREGGIA IL VERONA!
Peci scambia bene con i compagni di squadra e si incunea in area, dove di piatto grazie a una deviazione batte Nava.
63' - Milia tira dal limite di controbalzo, ma Raccanello è attento e la toglie dalla porta.
61' - OCCASIONE JUVE!
Bracco duetta bene con Lopez, che di prima di punta prova a beffare il portiere avversario, ma la sua conclusione esce di poco.
56' - Due sostituzioni anche nel Verona: Cerbone e Intrabartolo lasciano il campo a Gardin e De Rossi.
55' - Doppio cambio nella Juve: Bracco e Milia prendono il posto di Elimoghale e Ceppi.
47' - Ci prova subito Elimoghale: Lopez duetta bene con l'attaccante italiano, che stoppa di coscia e calcia rapidamente, strozzando però il tiro.
46'- Via al secondo tempo: la Juve gioca il primo pallone della ripresa in stile Psg, gettando il pallone in rimessa laterale per alzarsi e aggredire subito.
45'+2' - L'arbitro fischia due volte, il primo tempo termina 2-1 per la Juve: doppietta di Elimoghale, poi Peci rimette in partita il Verona.
45' - Concessi due minuti di recupero.
41' - Elimoghale salta nettamente Albertini e viene steso: giallo per il difensore. del Verona
39' - ACCORCIA IL VERONA!
L'arbitro fischia un rigore per gli scaligeri per fallo di Borasio su Cerbone: Peci si presenta sul dischetto, Nava respinge il penalty ma non può nulla sulla ribattuta dello stesso tiratore.
35' - ANCORA ELIMOGHALE!
I bianconeri ripartono in contropiede, Ivan Lopez allarga sul giovane gioiello del 2009 che di prima in area fa centro.
29' - GOL DELLA JUVENTUS!
Elimoghale prende palla sulla trequarti, con un colpo di suola e una finta elude la difesa e poi da dentro l'area fa partire un sinistro in diagonale che va a finire sotto il sette.
28' - Garofalo stoppa dal limite e prova il destro al volo, ma la difesa della Juve respinge bene.
21' - La Juve muove il pallone e libera Ceppi al tiro: il centrocampista ci prova da 25 metri, ma non prende la porta.
16' - OCCASIONE VERONA!
L'ex Contarini viene lanciato sulla fascia, si porta il pallone di testa verso la porta bianconera e calcia di controbalzo, ma Nava è attento.
12' - Elimoghale crossa bene dal fondo e Ivan Lopez prova ad anticipare tutti di testa sul primo palo, ma Tagne chiude bene e si rifugia in angolo.
10' - Prima iniziativa offensiva del Verona: Cerbone salta un uomo dalla sinistra e prova il destro da appena dentro l'area, ma è debole e centrale.
3' - Vallana ruba un pallone sanguonoso a Peci, che commette fallo tattico e si prende il giallo.
1' - Il Verona gioca il primo pallone del match.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS