Vieri e i problemi della Juve: "Mancano un po' di grandi giocatori. Pio Esposito? Tra cinque anni..."
"Alla Juve mancano un po' di grandi giocatori". Sempre chiaro e diretto Bobo Vieri. L'ex attaccante, presente a Dubai per un evento delle World Legends Padel Tour, spiega il momento dei bianconeri partendo dalle parole di Spalletti sul centravanti fisico ma non solo. Dall'ottimo avvio della Lazio di Gattuso e anche dal periodo positivo di Pio Esposito tra i gol con l'Italia e con l'Inter.
Vieri: "Pio Esposito è un grande attaccante"
Vieri a Sky Sport risponde alla domanda su Pio Esposito: "È un grande attaccante. Sta facendo bene, ma non bisogna paragonarli… Io l'ho accostato un po' a Luca Toni, perché sono simili. E poi voglio dire una cosa: Pio batterà tra massimo cinque anni il record di Riva in Nazionale. Ha voglia di migliorarsi, ed è la cosa fondamentale, gioca con dei grandissimi calciatori come Lautaro, Thuram, Calhanoglu, Barella... questi campioni molto bravi. Se hai voglia di imparare, impari. Dipende quindi da lui, ma mi dicono che ha tanta voglia di migliorarsi e questo è estremamente positivo".
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