Situazione differente per Nico Gonzalez, che non prenderà parte alla sfida contro i lariani. L'esterno argentino continua a fare i conti con il problema muscolare al polpaccio che lo ha costretto a fermarsi dopo la gara del 22 ottobre contro il Rennes, disputata all'Allianz Stadium. Nonostante il lavoro svolto per tornare a disposizione, il recupero non è ancora completato. Lo staff bianconero non intende correre rischi e, di conseguenza, l'argentino sarà costretto a saltare anche il prossimo appuntamento di campionato.