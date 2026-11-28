Juve, Spalletti sorride a metà: Kalulu a disposizione, le ultime su Nico Gonzalez. E su Ekhator…
Kalulu torna a disposizione, Nico González non recupera
La notizia più bella della giornata arriva proprio dal difensore francese. Dopo aver smaltito la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, Kalulu è tornato ad allenarsi a pieno ritmo con il gruppo. Il suo recupero rappresenta un'importante soluzione in più per Spalletti, che potrebbe lanciarlo dal primo minuto, sfruttando così Celik sul versante opposto (in alternativa anche Cabal e Cambiaso).
Situazione differente per Nico Gonzalez, che non prenderà parte alla sfida contro i lariani. L'esterno argentino continua a fare i conti con il problema muscolare al polpaccio che lo ha costretto a fermarsi dopo la gara del 22 ottobre contro il Rennes, disputata all'Allianz Stadium. Nonostante il lavoro svolto per tornare a disposizione, il recupero non è ancora completato. Lo staff bianconero non intende correre rischi e, di conseguenza, l'argentino sarà costretto a saltare anche il prossimo appuntamento di campionato.
Ekhator lavora a parte, ma non preoccupa
Nel corso della seduta odierna ha svolto invece un programma differenziato Ekhator. Una scelta dettata esclusivamente dalla prudenza, dopo le energie spese nell'impegno europeo contro l'Omonia Nicosia, partita nella quale era anche riuscito a trovare la via del gol, prima di uscire per un indurimento al polpaccio. La Juventus si avvicina dunque alla sfida con il Como con una buona e una cattiva notizia sul fronte dei recuperi: Kalulu è nuovamente a disposizione, mentre per Nico González bisognerà attendere ancora prima di rivederlo in campo.
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