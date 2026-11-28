Dal rapporto con il padre Sergio fino alla 7 di Cristiano Ronaldo: in una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio, Francisco Conceicao si è raccontato a 360 gradi. Figlio di un calciatore, l'esterno portoghese è stato costretto da piccolo a viaggiare in giro per il mondo: "Ho seguito mio papà nei suoi trasferimenti durante tutta l'infanzia. Sono cresciuto tra l'Italia, il Portogallo, il Belgio, la Grecia e persino il Kuwait. È stato difficile perché giocando a calcio fai amicizie che poi perdi, però mi ha dato tanto. Questo percorso di vita mi ha aperto la mente, mi ha permesso di conoscere tante culture e imparare delle lingue. Ti toglie ma dall'altra parte di arricchisce".

Il rapporto con suo fratello Josè Francisco non è figlio unico, ma ha ben altri quattro fratelli. Oggi il più piccolo, Josè, sta vivendo quello che lui ha vissuto da bambino: "Posso aiutarlo, sta vivendo quello che è capitato a noi 15-20 anni fa. So perfettamente quali siano le difficoltà che sta affrontando. Io e José abbiamo un ottimo rapporto. Lo aiuto spesso con i compiti a casa, sono quasi un papà per lui. Essere allenato da mio padre, il mio idolo, è stato fondamentale. A casa mi ha fatto crescere come persona e in campo come calciatore".