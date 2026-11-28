Conceicao si racconta: "Amicizia speciale con Yildiz. La 7 di Ronaldo? Mi ha detto..."
Dal rapporto con il padre Sergio fino alla 7 di Cristiano Ronaldo: in una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio, Francisco Conceicao si è raccontato a 360 gradi. Figlio di un calciatore, l'esterno portoghese è stato costretto da piccolo a viaggiare in giro per il mondo: "Ho seguito mio papà nei suoi trasferimenti durante tutta l'infanzia. Sono cresciuto tra l'Italia, il Portogallo, il Belgio, la Grecia e persino il Kuwait. È stato difficile perché giocando a calcio fai amicizie che poi perdi, però mi ha dato tanto. Questo percorso di vita mi ha aperto la mente, mi ha permesso di conoscere tante culture e imparare delle lingue. Ti toglie ma dall'altra parte di arricchisce".
Il rapporto con suo fratello Josè
Francisco non è figlio unico, ma ha ben altri quattro fratelli. Oggi il più piccolo, Josè, sta vivendo quello che lui ha vissuto da bambino: "Posso aiutarlo, sta vivendo quello che è capitato a noi 15-20 anni fa. So perfettamente quali siano le difficoltà che sta affrontando. Io e José abbiamo un ottimo rapporto. Lo aiuto spesso con i compiti a casa, sono quasi un papà per lui. Essere allenato da mio padre, il mio idolo, è stato fondamentale. A casa mi ha fatto crescere come persona e in campo come calciatore".
Il retroscena: "Mio padre mi faceva scendere dal campo a 300 metro dal campo"
Poi continuando a parlare del padre, ha aggiunto: "In Portogallo a 17-18 anni non avevo ancora la macchina e facevo scuola guida, così al campo di allenamento andavo in macchina con mio padre. Quando stavamo per arrivare lui mi diceva 'Quando entriamo nel cancello tu sei uno come gli altri, non possono vederti arrivare così, quindi ti lascio a 2-300 metri e tu arrivi a piedi".
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