Questa sera il Como è favorito sulla Juventus. La surreale, ma inconfutabile affermazione merita un’analisi per capire come si è arrivati a un rovesciamento di ruoli completamente inedito in un secolo di calcio italiano. Cioè, perché oggi il Como funziona meglio della Juventus? Ci sono sostanzialmente tre fattori, che per rendere più accattivante la narrazione possiamo definire come “le tre C che fanno volare il Como e hanno impantanato la Juve ”, perché c’è una singolare specularità, che vede funzionare nei lariani proprio quello che non gira a Torino. Continuità è la prima e, forse, la fondamentale parola chiave. Il Como ha lo stesso gruppo dirigente dal 2019 (da quando la Juve ha iniziato a cambiare, diventando poi frenetica nelle sue rivoluzioni), lo stesso direttore sportivo, le stesse persone a prendere le decisioni. Il progetto di crescita, iniziato con la promozione in Serie C ottenuta in quell’anno, è sempre stato coerente anche negli aggiustamenti, pensati dalle stesse persone che lo avevano architettato.

La continuità del Como e i ribaltoni della Juve

E, attenzione, anche la continuità tecnica è decisiva: Cesc Fabregas è stato giocatore del Como, ne è diventato azionista, quando ha smesso di giocare ha allenato la Primavera e poi ha preso la guida della prima squadra nel 2023, conquistando la promozione in Serie A. Nello stesso periodo la Juventus ha cambiato tre volte la dirigenza in modo completo (rivoluzione Scanavino/Giuntoli, ribaltone Comolli/Modesto fino a Carnevali/Massara di quest’estate) e ha alternato quattro allenatori (Allegri, Motta, Tudor e Spalletti, per tacere degli interregni di Montero e Brambilla). Un frullatore di idee, progetti, piani varati e abortiti nel giro di pochi mesi, giocatori acquistati senza un’intesa con il tecnico, talenti svenduti, reparto scout smantellato e ricostruito più volte e con filosofie diversissime, settore giovanile devastato dal mischione dirigenziale. Nulla ha avuto più continuità di nove/dieci mesi: ammesso e non concesso che ci fosse una buona idea (ne dubitiamo, ma è un’opinione molto personale), questa non ha avuto mai il tempo non di germogliare, ma neanche di attecchire.