Juve Next Gen-Dolomiti Bellunesi: orario e dove vederla

La Juventus Next Gen si prepara a tornare in campo per una nuova sfida di campionato contro le Dolomiti Bellunesi. La gara è fissata per domenica 29 novembre, quando i bianconeri sono impegnati nella sedicesima giornata del Girone A di Serie C. La squadra di Brambilla scende sul terreno di gioco dello stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, con l'obiettivo di proseguire il proprio percorso positivo. Il calcio d'inizio è programmato alle ore 14:30. La partita è visibile in diretta televisiva su Sky Sport, mentre per seguirla in streaming saranno disponibili le piattaforme NOW e Sky Go. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale di Tuttosport.