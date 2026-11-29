Diretta Juve Next Gen-Dolomiti Bellunesi: formazioni e risultato in tempo reale. Brambilla cerca il tris
La Juventus Next Gen punta a conquistare la terza vittoria consecutiva, dopo Treviso e Giana Erminio, nella sfida contro le Dolomiti Bellunesi. Alla vigilia, Brambilla richiama la squadra alla massima attenzione: "Dobbiamo dare continuità ai risultati al di là di chi affrontiamo. Quando giochi contro l'ultima in classifica, per una squadra giovane come la nostra, le insidie sono dietro l'angolo".
Juve Next Gen-Dolomiti Bellunesi: orario e dove vederla
La Juventus Next Gen si prepara a tornare in campo per una nuova sfida di campionato contro le Dolomiti Bellunesi. La gara è fissata per domenica 29 novembre, quando i bianconeri sono impegnati nella sedicesima giornata del Girone A di Serie C. La squadra di Brambilla scende sul terreno di gioco dello stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, con l'obiettivo di proseguire il proprio percorso positivo. Il calcio d'inizio è programmato alle ore 14:30. La partita è visibile in diretta televisiva su Sky Sport, mentre per seguirla in streaming saranno disponibili le piattaforme NOW e Sky Go. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale di Tuttosport.
Le formazioni ufficiali
Juve Next Gen (3-4-2-1): Mangiapoco, Turco, Montero, Brugarello, Pagnucco, Ripani, Macca, Grelaud, Konate, Merola, Durmisi. A disposizione: Fuscaldo, Radu, Rizzo, Van Aarle, Oboavwoduo, Owusu, Verde, Elimoghale, Savio, Guerra, Mazur, Leone, Corradi. Allenatore: Massimo Brambilla
Dolomiti Bellunesi (3-4-2-1): Abati, Migliardi, Lewis, Cossalter, Agosti, Toci, Clemenza, Mondonico, Lattanzio, Montenegro, Beltaief. A disposizione: Sonzogni, Sia, Ba, Saccani, Morreale, Zidouh, Garofalo, Casanova, Felipe Estrella. Allenatore: Vinicio Espinal
Arbitro: sig. Colelli
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