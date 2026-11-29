Juve Next Gen, Konate manda ko la Dolomiti Bellunesi: Brambilla vince ma Grelaud esce per infortunio
La Juve Next Gen cala il tris di vittorie consecutive e si rilancia in zona playoff. Una grande prova di maturità per la squadra allenata da Brambilla, che inizia con qualche difficoltà ma poi riesce a trovare il vantaggio con il tiro di Konate deviato dalla difesa e diventato beffardo per Abati. I bianconeri a quel punto si sciolgono un po' e riescono a giocare con più tranquillità, ma concedendo qualche occasione alla Dolomiti Bellunesi: Mangiapoco, però, è superlativo in un paio di circostanze, prima a dire di no a Clemenza e poi al colpo di testa di Toci. Nel finale resiste il muro della Juve che conquista tre punti pesanti e importanti. Unica nota negativa è l'infortunio occorso a Grelaud nel primo tempo, l'esterno si è accasciato a terra toccandosi il femorale dentro.
Juve Next Gen-Dolomiti Bellunesi: rivivi la diretta
95' - Termina la sfida al Moccagatta: vittoria pesante per la Juve Next Gen sul Dolomiti Bellunesi grazie alla rete di Konate.
94' - Occasione Dolomiti Bellunesi! Sia mette più di un brivido alla Juve, il suo mancino termina di poco fuori.
90' - Quattro i minuti di recupero. La Juve Next Gen continua a mantenere il vantaggio, ma il Dolomiti Bellunesi sta alzando il pressing offensivo.
84' - Doppio cambio per gli ospiti: dentro Sia e Ba, fuori Clemenza e Migliardi.
80' - Resiste il vantaggio della Juve Next Gen, i bianconeri tengono bene il campo e il possesso concedendo poco al Dolomiti Bellunesi.
73' - Dentro Saccani per Lattanzio per il Dolomiti Bellunesi.
71' - Cambi per la Juve: Mazur prende il posto di Macca, mentre Owusu rileva Merola. Brambilla mette più copertura in mezzo al campo.
67' - Decisione confermata dal direttore di gara dopo aver rivisto l'episodio al monitor.
65' - GOL ANNULLATO ALLA DOLOMITI BELLUNESI! Situazione un po' confusa in area, Cossalter cade addosso a Savio, il pallone resta giocabile per Agosti che fa 1-1. L'arbitro ravvisa un fallo, ma è in corso un check dopo Fvs chiesto proprio dagli ospiti.
64' - Cambio per la Dolomiti Bellunesi: fuori Montenegro, dentro Estrella.
62' - PALO JUVE! Pagnucco si libera del diretto avversario e lascia partire il tiro col mancino, il pallone sbatte sul palo e poi viene messo in angolo.
54' - Mangiapoco salva ancora la Juve: Toci gira di testa e il portiere tocca quel che basta per mandare il pallone in angolo.
53' - Beltaief fa tutto da solo, salta un avversario e va alla conclusione dal limite: mancino potente ma centrale, Mangiapoco blocca.
49' - Juve vicina la raddoppio: punizione insidiosa battuta da Merola che finisce di poco fuori con Abati che si tuffa e non arriva.
46' - Iniziata la ripresa. Un cambio per la Juve: dentro Oboavwoduo per Durmisi.
INTERVALLO
45+5' - Termina la prima frazione: Juve in vantaggio sul Dolomiti Bellunesi.
45+1' - Cambio Juve: fuori Grelaud e dentro Savio. Intanto sono stati concessi cinque minuti di recupero.
44' - Problema muscolare per Grelaud: l'esterno stava portando avanti il pallone, si è bloccato toccandi il femorale della coscia destra e si è accasciato a terra. Staff medico in campo e cambio necessario per Brambila.
40' - Ci si avvicina verso la fine della prima frazione: Juve sempre avanti con la rete di Konate.
35' - Dopo il gol la Juve gioca con un po' più di tranquillità e riesce anche a gestire meglio l'uscita del Dolomiti Bellunesi.
32' - Dall'altra parte è Turco a sfiorare il raddoppio: il suo destro attraversa tutta l'area ed esce fuori di pochissimo.
31' - Ancora gli ospiti pericolosi: Beltaief riceve palla, si invola verso l'area della Juve e calcia col mancino, il portiere bianconero salva tutto.
26' - Occasione Dolomiti Bellunesi! Clemenza si mette in proprio e lascia partire un tiro insidioso con il mancino, Mangiapoco si distende e riesce a deviare in angolo.
24' - GOL JUVE NEXT GEN! Konate porta in vantaggio i bianconeri, la sua conclusione viene deviata da un difensore e beffa Abati.
20' - Occasione Juve! Merola va alla conclusione direttamente da calcio di punizione, Abati devia e poi la difesa mette in angolo.
16' - Confermato il fuorigioco di Beltaief, il pallone di Toci sarebbe andato in porta senza il suo tocco.
15' - GOL ANNULLATO ALLA DOLOMITI BELLUNESI! Toci salta il diretto avversario e calcia verso la porta, il compagno Beltaief si inserisce e tocca ma l'arbitro ravvisa la posizione di fuorigioco. Check in corso.
14' - Ci prova l'ex di turno: Clemenza, dentro l'area, va alla conclusione con il mancino ma non riesce a dare potenza al tiro.
10' - Errore di Abati, Macca recupera e prova a sorprendere il portiere con un pallonetto dalla distanza ma la sua conclusione termina fuori.
5' - Dopo tre minuti di revisione l'arbitro Colelli conferma la decisione di campo, dunque niente rigore e possesso di nuovo per la Juve.
2' - Subito FVS richiamato dalla panchina della Dolomiti Bellunesi: Toci sguscia via in area a Montero che si aggrappa all'attaccante. L'avversario si lascia un po' cadere e l'arbitro non fischia, ma viene mandato al monitor per osservare tutta l'azione.
1' - Iniziata la sfida al Moccagatta.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS