La Juve Next Gen cala il tris di vittorie consecutive e si rilancia in zona playoff. Una grande prova di maturità per la squadra allenata da Brambilla, che inizia con qualche difficoltà ma poi riesce a trovare il vantaggio con il tiro di Konate deviato dalla difesa e diventato beffardo per Abati. I bianconeri a quel punto si sciolgono un po' e riescono a giocare con più tranquillità, ma concedendo qualche occasione alla Dolomiti Bellunesi: Mangiapoco, però, è superlativo in un paio di circostanze, prima a dire di no a Clemenza e poi al colpo di testa di Toci. Nel finale resiste il muro della Juve che conquista tre punti pesanti e importanti. Unica nota negativa è l'infortunio occorso a Grelaud nel primo tempo, l'esterno si è accasciato a terra toccandosi il femorale dentro.