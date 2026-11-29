TORINO - Non è fondamentale, non è decisiva, non è da dentro o fuori, altrimenti gli obiettivi stagionali si raggiungerebbero tutti entro novembre. Di sicuro, però, il Como è un banco di prova molto importante per capire se la Juve sia veramente riuscita ad uscire dal tunnel della mediocrità. No, non bastano le quattro vittorie nelle cinque partite successive al tracollo di Genova, che da punto di non ritorno si è trasformato in una base di ripartenza. E allora, chi meglio della creatura magnificamente creata da Cesc Fabregas per pesare le ambizioni della Juve? Chi meglio di una squadra terza in Champions League e quinta in campionato (nella prima stagione delle tre competizioni) per capire a che punto siano i bianconeri? Si, il pronostico sorride al Como.

Como favorito, Spalletti lo sa Se solo lo avessero raccontato a Cesc poco più di due anni fa - quando il 19 agosto 2024 si affacciava per la prima volta al grande palcoscenico della Serie A all’Allianz Stadium facendo la guerra con gli stuzzicadenti - avrebbe sorriso. Ma non troppo. Per visione, strategia e continuità, il Como ha smesso da un pezzo di essere una sorpresa e oggi, al netto delle dichiarazioni di circostanza del tecnico catalano, accoglie la Juve al Sinigaglia da favorita. Da grande favorita.