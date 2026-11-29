Kolo Muani e Woltemade, così la strana coppia Juve può sorprendere il Como
TORINO - Non è fondamentale, non è decisiva, non è da dentro o fuori, altrimenti gli obiettivi stagionali si raggiungerebbero tutti entro novembre. Di sicuro, però, il Como è un banco di prova molto importante per capire se la Juve sia veramente riuscita ad uscire dal tunnel della mediocrità. No, non bastano le quattro vittorie nelle cinque partite successive al tracollo di Genova, che da punto di non ritorno si è trasformato in una base di ripartenza. E allora, chi meglio della creatura magnificamente creata da Cesc Fabregas per pesare le ambizioni della Juve? Chi meglio di una squadra terza in Champions League e quinta in campionato (nella prima stagione delle tre competizioni) per capire a che punto siano i bianconeri? Si, il pronostico sorride al Como.
Como favorito, Spalletti lo sa
Se solo lo avessero raccontato a Cesc poco più di due anni fa - quando il 19 agosto 2024 si affacciava per la prima volta al grande palcoscenico della Serie A all’Allianz Stadium facendo la guerra con gli stuzzicadenti - avrebbe sorriso. Ma non troppo. Per visione, strategia e continuità, il Como ha smesso da un pezzo di essere una sorpresa e oggi, al netto delle dichiarazioni di circostanza del tecnico catalano, accoglie la Juve al Sinigaglia da favorita. Da grande favorita.
Spalletti lo sa benissimo e spera di beneficiare di questo effetto. E anche del braccino che qualche volta al Como viene, soprattutto negli appuntamenti di gala in Serie A: a San Siro si è liquefatto in un tempo, contro la Roma non ha saputo sfruttare l’espulsione di Malen e anche l’anno scorso in certi momenti si è guardato allo specchio pensando di avere tutto sempre sotto controllo. È andata così con la Juve: tra andata e ritorno, nello scorso campionato, Cesc si è mangiato prima Tudor e poi Spalletti. In momenti differenti della stagione, sì, ma con la stessa tremenda brutalità. La stessa che le ha consentito di andare in Champions League, un traguardo impensabile all’ultima curva, quando Milan e Juventus hanno scelto la strada del masochismo.
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