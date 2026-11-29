Promessa lariana, diventò grande in bianconero: il ricordo di Andrea Fortunato unisce Juve e Como
Quanto dura una stagione giocata accanto a un amico? Massimo Carrera ha condiviso il campo con Andrea Fortunato un solo anno (1994-1995) eppure ricorda ancora il sorriso del primo allenamento e conserva il rimpianto di non avergli potuto dare una mano quando si è ammalato. Andrea aveva tredici anni quando lasciò Salerno per andare a giocare a Como. Ai genitori aveva promesso che avrebbe preso il diploma di ragioneria e mantenne la parola. Era partito per fare il centravanti. In riva al lago imparò a fare il terzino e a mettere sul piede degli altri i palloni che prima chiedeva per sé. A Pisa si fece le ossa in Serie B, a Genova segnò due gol nelle ultime due giornate e contribuì alla salvezza del Grifone. Nell’estate del 1993 arrivò la chiamata della Juventus, la squadra per cui tifava da bambino.
Il ricordo di Carrera
Carrera lo ricorda sorridente, felice di far parte di quella squadra: «Era un ragazzo umile con una bella personalità. Era giovane, ma sapeva quello che voleva, si sentiva a suo agio anche in mezzo a tanti campioni». Anche dopo una sconfitta sapeva da dove ripartire: «Conosceva i propri limiti, ma affrontava tutto con tranquillità. Era fatto così». Nella primavera del ’94, quando Andrea cominciò a faticare persino nella corsa, i compagni cercarono una spiegazione in ciò che conoscevano di lui: «Si era incupito, lui che era sempre stato allegro, spavaldo, pieno di voglia di fare. Era soprattutto questo a preoccuparci. Ci chiedevamo se cominciasse a sentire il peso delle aspettative». A maggio, durante un’amichevole contro il Tortona, chiese il cambio all'intervallo e gli esami a cui si sottopose in seguito diedero un nome alla fatica di quelle settimane: Andrea aveva una leucemia linfoide acuta. Seguirono il ricovero a Torino, i trapianti a Perugia e finalmente, in autunno, i primi allenamenti in palestra.
Fratello Fortunato
A febbraio, in occasione della trasferta con la Sampdoria, Andrea raggiunse i compagni a Genova: «Con tutto quello che stava passando, era lui a dare forza a noi». Quel giorno, nel salutarlo, i compagni credevano ancora che l’avrebbero riavuto accanto in campo. E invece il 25 aprile 1995 a stroncarlo fu una polmonite: «Pensavamo che Andrea fosse riuscito a superare la malattia e ci rendeva felici l’idea di poterlo rivedere e riabbracciare. Poi ci dissero che non c’era più». Nel duomo di Salerno Gianluca Vialli prese la parola a nome della squadra. Per due volte il pianto lo costrinse a fermarsi. Le ultime parole furono «Onore a te, fratello Fortunato»: «Per me è come se fossero ancora qui con noi. Gianluca disse “fratello” perché era proprio quello il rapporto che ci legava». Chissà se lassù giocano ancora dalla stessa parte, se Gianluca chiama il cross e Andrea col mancino glielo mette sulla testa. O se stavolta tocca ad Andrea marcarlo. Un anno dopo l’addio di Salerno, la Juventus alzò la Champions League a Roma. «Ognuno di noi voleva vincerla anche per lui, per dedicargli quella vittoria». Ma se oggi Carrera chiude gli occhi, di quella stagione insieme gli torna in mente il ragazzo del primo allenamento, felice di trovarsi finalmente in mezzo ai campioni della squadra per cui aveva sempre tifato. «Lo abbiamo sempre ricordato così, con quel viso pulito e tutta la voglia di vivere che aveva».
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