Quanto dura una stagione giocata accanto a un amico? Massimo Carrera ha condiviso il campo con Andrea Fortunato un solo anno (1994-1995) eppure ricorda ancora il sorriso del primo allenamento e conserva il rimpianto di non avergli potuto dare una mano quando si è ammalato. Andrea aveva tredici anni quando lasciò Salerno per andare a giocare a Como. Ai genitori aveva promesso che avrebbe preso il diploma di ragioneria e mantenne la parola. Era partito per fare il centravanti. In riva al lago imparò a fare il terzino e a mettere sul piede degli altri i palloni che prima chiedeva per sé. A Pisa si fece le ossa in Serie B, a Genova segnò due gol nelle ultime due giornate e contribuì alla salvezza del Grifone. Nell’estate del 1993 arrivò la chiamata della Juventus, la squadra per cui tifava da bambino.

Il ricordo di Carrera Carrera lo ricorda sorridente, felice di far parte di quella squadra: «Era un ragazzo umile con una bella personalità. Era giovane, ma sapeva quello che voleva, si sentiva a suo agio anche in mezzo a tanti campioni». Anche dopo una sconfitta sapeva da dove ripartire: «Conosceva i propri limiti, ma affrontava tutto con tranquillità. Era fatto così». Nella primavera del ’94, quando Andrea cominciò a faticare persino nella corsa, i compagni cercarono una spiegazione in ciò che conoscevano di lui: «Si era incupito, lui che era sempre stato allegro, spavaldo, pieno di voglia di fare. Era soprattutto questo a preoccuparci. Ci chiedevamo se cominciasse a sentire il peso delle aspettative». A maggio, durante un’amichevole contro il Tortona, chiese il cambio all'intervallo e gli esami a cui si sottopose in seguito diedero un nome alla fatica di quelle settimane: Andrea aveva una leucemia linfoide acuta. Seguirono il ricovero a Torino, i trapianti a Perugia e finalmente, in autunno, i primi allenamenti in palestra.