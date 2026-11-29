Calciomercato Juve: Scamacca accende l’altra sfida col Como, quella per la punta. Situazione e retroscena
TORINO - Un mese dal mercato. Una punta per sentirsi completi. O comunque competitivi, e molto di più. Juve e Como condividono una grossa mancanza, la differenza - neanche sottile - è che Fabregas sia riuscito a mascherarla meglio di Spalletti, almeno risultati alla mano. Di sicuro, oltre a giocarsi un posto al sole questa sera, un pezzo di futuro lo metteranno in palio pure nel prossimo mercato. È che serve un centravanti. A tutte e due. A Lucio forse un po’ di più, perché la Juventus non può prescindere da quell’attaccante “da pallata” richiesto a più riprese, internamente ed esternamente.
Scamacca, il centravanti dal futuro incerto
Tant’è: sulla strada verso Scamacca, ad esempio, ritroverà anche il ds Ludi e l’ambizione comasca, oltre naturalmente alle legittime richieste di Cristiano Giuntoli e dell’Atalanta, la cui idea sulla punta non è cambiata, nemmeno davanti alla prospettiva di poter monetizzare. Per la Dea, del resto, l’ex West Ham è un giocatore forte e funzionale: dovesse andar via, ecco, andrebbe sostituito e non dal primo che passa tra le occasioni di gennaio. Per questo motivo, l’apertura alla cessione invernale è stata necessariamente subordinata alla certezza della cifra. Direbbe Lotito: pagare moneta, vedere cammello.
La valutazione rimane allora intorno ai 30 milioni e le sole possibilità - per ora, sia chiaro - di vederlo partire in prestito si accompagnano esclusivamente a un obbligo di riscatto. Il centravanti, alto 195 centimetri (da specifica spallettiana), in gol 3 volte in 14 partite fino a questo momento, rimane perciò in attesa. Il contratto scade nel 2028 e non sono in ballo discorsi concreti per il rinnovo. Pertanto, tra quest’inverno e la prossima estate, la sensazione è che possa salutare. Magari per fare il grande salto in avanti.
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