Non c'è sosta per la Juve che, dopo la vittoria in Eurpa contro l'Omonia, deve subito tornare in campo per affrontare l'insidiosa trasferta di Como. I bianconeri vogliono dare continuità agli ultimi risultati positivi e quella contro i lariani è una gara fondamentale anche per provare ad accorciare il gap con il quarto posto. Importante sì, ma non decisiva visto quanto manca alla fine della stagione ma utile anche per capire a che punto è la crescita della squadra allenata da Spalletti. Il tecnico, intanto, ha diramato la lista dei convocati.

Juve, gli infortunati per Como La Juve ha preparato la sfida col Como in questi due giorni post Europa. Pochi per andare nei dettagli ma comunque necessari e importanti per capire le condizioni della squadra. Il turnover contro l'Omonia è servito anche per questo motivo: far riposare i potenziali titolari e dare minutaggio anche a chi ha giocato un po' meno come Ekhator.