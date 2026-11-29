"Per me è un idolo", "Non so come comportarmi": Spalletti, Fabregas e l'incontro che cambiò tutto
Di recente si sono incontrati a Coverciano, in occasione della premiazione per la “Panchina d’Oro”. Si stimano da tempo. Luciano Spalletti aveva già pubblicamente lodato Cesc Fabregas nella passata stagione, mettendo l’accento sul coraggio del tecnico catalano: «Ho letto che Fabregas ha allargato il campo. Io se fossi un calciatore vorrei essere allenato da lui. Una roba che non vedo l’ora di giocarci contro per fargli i complimenti. Da queste qualità così ricercate nei particolari trovi la differenza per andare avanti, voglio sentire cosa mi dice quando glielo chiederò. Lo apprezzavo e ammiravo già prima, ora per me è diventato un idolo». Una bella dichiarazione d’amore urbi et orbi, che Fabregas ha incassato con un gran bel sorriso. Ma anche con l’imbarazzo di chi si confronta con una generazione differente dalla sua: «Gli vorrei rubare un po’ di esperienza. La prima volta, quando abbiamo giocato contro il Verona ed era ct della Nazionale, si è fermato dopo la partita a parlare con me. Lo rispetto così tanto che quando lo incontro quasi non so come comportarmi. È uno dei grandi allenatori italiani per quello che ha fatto e che continua a dimostrare».
Fabregas: "Studiando la Juventus si vede che..."
Si chiama soggezione. Ma, appunto, la stima nasce da Como-Verona del 29 settembre 2024. Spalletti sugli spalti del Sinigaglia per seguire Patrick Cutrone. Ne ricava poco. Al fischio finale, però, si confronta a lungo con Fabregas. Per conoscerlo, per studiarlo, per parlare di pallone e dei suoi derivati. Cesc ha un rispetto profondo per il collega, che va ben al di là dei meriti sportivi: «Studiando la Juventus si vede che l’allenatore ha le idee chiare. Gli ruberei l’età, perché a volte faccio degli errori di gioventù». Spalletti gli strapperebbe volentieri dalle mani la carta d’identità, pur restando fedele ai propri principi. Cesc ha rimarcato una frase di Lucio: «Quando gli ho stretto la mano, mi ha risposto: ‘Rispettami e abbracciami con due mani’. Spero di continuare a imparare da lui».
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