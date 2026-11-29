Di recente si sono incontrati a Coverciano, in occasione della premiazione per la “Panchina d’Oro”. Si stimano da tempo. Luciano Spalletti aveva già pubblicamente lodato Cesc Fabregas nella passata stagione, mettendo l’accento sul coraggio del tecnico catalano: «Ho letto che Fabregas ha allargato il campo. Io se fossi un calciatore vorrei essere allenato da lui. Una roba che non vedo l’ora di giocarci contro per fargli i complimenti. Da queste qualità così ricercate nei particolari trovi la differenza per andare avanti, voglio sentire cosa mi dice quando glielo chiederò. Lo apprezzavo e ammiravo già prima, ora per me è diventato un idolo». Una bella dichiarazione d’amore urbi et orbi, che Fabregas ha incassato con un gran bel sorriso. Ma anche con l’imbarazzo di chi si confronta con una generazione differente dalla sua: «Gli vorrei rubare un po’ di esperienza. La prima volta, quando abbiamo giocato contro il Verona ed era ct della Nazionale, si è fermato dopo la partita a parlare con me. Lo rispetto così tanto che quando lo incontro quasi non so come comportarmi. È uno dei grandi allenatori italiani per quello che ha fatto e che continua a dimostrare».