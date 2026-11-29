"Giocare alla Juve è stato un sogno". Parole importanti quelle di Fernando Llorente . L'ex attaccante è impegnato a Dubai per un evento delle World Legends Padel Tour dove gioca in coppia con Bobo Vieri . Due centravanti con caratteristiche ben precise, le stesse di cui ha sempre parlato anche Spalletti . Lo spagnolo ha analizzato la situazione toccando anche altri temi tra cui il Napoli, Allegri e la Lazio con Gattuso .

Llorente: "Fabregas ha sempre avuto qualcosa di speciale"

Llorente a Sky Sport parla di Fabregas vista la sfida tra Como e Juve: "Io lo conosco da bambino, sin dai tempi delle nazionali. Aveva qualcosa di speciale, si vedeva e si sapeva che in futuro sarebbe diventato un allenatore. Un ragazzo intelligente e molto in gamba. Anche la carriera da calciatore l'ha aiutato a maturare. Già si vedeva che Cesc sarebbe stato allenatore per le qualità che aveva in campo. Non mi sorprende il lavoro che sta facendo al Como perché capisce molto bene il calcio e ha avuto anche allenatori fortissimi. Impressionante quello che sta facendo in Champions, incredibile la partita contro il Lens dove hanno vinto 9-1".