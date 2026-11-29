Serie A
domenica 29 novembre 2026
Giuseppe Sinigaglia
20:45
Serie A
domenica 29 novembre 2026
Giuseppe Sinigaglia
20:45
Como-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti affronta Fabregas
La sfida contro il Como di Fabregas rappresenta un esame fondamentale per la Juve, chiamata a dimostrare di aver abbandonato il periodo di difficoltà. Le quattro vittorie ottenute nelle cinque gare successive al crollo di Genova non sono ancora sufficienti per certificare la svolta, ma hanno permesso ai bianconeri di ripartire dopo un momento complicato. Adesso, però, serve una conferma contro una squadra che in casa è ancora imbatutta.
19:33
Juve "obbligata" a vincere. Poi il paragone Noslin-Kolo Muani
"Se oggi perde la Juve devi rivedere la stagione a novembre" - Guido Vaciago è stato categorico nel corso della diretta su YouTube. Pensiero condiviso anche da Cristiano Corbo: "Stasera c'è un pezzo di qualificazione alla Champions League, altrimenti il quarto posto diventa troppo lontano". Poi Lorenzo Aprile: "Capiremo se la Juve è strutturata per fare il salto di qualità, appuntamento che la squadra manca sempre. Il pareggio non sarebbe negativo contro una squadra che sta dominando, ma non puoi pareggiarci per come ci arrivi, a meno sei". Poi il giornalista si è concentrato anche su Kolo Muani facendo un parallelismo con Noslin: "Lui non è da pallata e sta segnando, quindi credo sia una cosa psicologica. Kolo Muani potrebbe fare lo stesso".
19:20
Tardelli tra Como e Juve e la "speranza" Cambiaso
"Dal Como sono nate tante stelle che poi sono passate alla Juve, come Tardelli" - ha ricordato il direttore Guido Vaciago durante la diretta pre partita su YouTube. Poi l'attenzione si è spostata su Cambiaso e il suo ruolo: "Per me la sua posizione non esiste, se lo metti sulla fascia entra dentro il campo e viceversa. Nelle giornate cattive è anarchico e fa casino, nelle giornate buone ha una lettura degli spazi superiore agli altri, quello che aveva fatto innamorare Guardiola. Un Cambiaso in forma sarebbe importante. Uscire dal pressing del Como sarà determinante per la Juve".
19:10
Vicario-Butez a confronto
19:00
Perché il Como funziona meglio della Juve
Questa sera il Como è favorito sulla Juventus. La surreale, ma inconfutabile affermazione merita un’analisi per capire come si è arrivati a un rovesciamento di ruoli completamente inedito in un secolo di calcio italiano. Cioè, perché oggi il Como funziona meglio della Juventus? Ci sono sostanzialmente tre fattori, che per rendere più accattivante la narrazione possiamo definire come “le tre C che fanno volare il Como e hanno impantanato la Juve”, perché c’è una singolare specularità, che vede funzionare nei lariani proprio quello che non gira a Torino. QUI L'APPROFONDIMENTO.
18:50
Juve Next Gen, terza vittoria di fila
La Juve Next Gen cala il tris di vittorie consecutive e si rilancia in zona playoff. Una grande prova di maturità per la squadra allenata da Brambilla, che inizia con qualche difficoltà ma poi riesce a trovare il vantaggio con il tiro di Konate deviato dalla difesa e diventato beffardo per Abati. I bianconeri a quel punto si sciolgono un po' e riescono a giocare con più tranquillità, ma concedendo qualche occasione alla Dolomiti Bellunesi: Mangiapoco, però, è superlativo in un paio di circostanze, prima a dire di no a Clemenza e poi al colpo di testa di Toci. Nel finale resiste il muro della Juve che conquista tre punti pesanti e importanti. QUI LA CRONACA.
18:40
I dati su Kolo Muani
Le statistiche e i numeri sull'attaccante della Juve in Serie A:
18:30
Como-Juve, lotta anche sul mercato
Un mese dal mercato. Una punta per sentirsi completi. O comunque competitivi, e molto di più. Juve e Como condividono una grossa mancanza, la differenza - neanche sottile - è che Fabregas sia riuscito a mascherarla meglio di Spalletti, almeno risultati alla mano. Di sicuro, oltre a giocarsi un posto al sole questa sera, un pezzo di futuro lo metteranno in palio pure nel prossimo mercato, con il nome di Scamacca che può finire nel taccuino dei dirigenti.
18:20
Fabregas elogia Spalletti e la Juve
In conferenza stampa, Fabregas ha presentato la gara senza nascondere il valore dell'avversario, riservando parole di grande stima per Spalletti e per la squadra bianconera: "Da quando ero piccolo in Spagna la Juve è sempre stata la più storica in Italia". Il tecnico spagnolo ha anche fatto il punto sulle condizioni della sua rosa, annunciando tre recuperi importanti, soprattutto quello di Diao. QUI LA CONFERENZA COMPLETA.
18:10
Como-Juve, numeri a confronto in Serie A
18:00
Juve, i convocati per la sfida col Como
La Juventus si prepara alla trasferta contro il Como con alcune novità importanti dall’infermeria. Spalletti ha diramato la lista dei 23 convocati per la sfida del Sinigaglia: la notizia più attesa riguarda Kalulu, che torna a disposizione dopo aver smaltito il problema muscolare e rappresenta un recupero prezioso per il reparto difensivo bianconero. QUI LA LISTA COMPLETA E LA SCELTA SU NICO GONZALEZ.
17:50
Le probabili formazioni
La Juve si prepara ad affrontare il Como con una formazione differente rispetto a quella che è scesa in campo contro l'Omonia Nicosia in Europa League. A seguire le scelte di Spalletti e il possibile undici dei lariani:
17:45
Dove vedere Como-Juve
Il fischio d'inizio è programmato per le ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming su DAZN. I tifosi potranno seguire l'incontro attraverso l'applicazione della piattaforma su Smart TV, smartphone e tablet. Sarà anche possibile collegarsi direttamente al sito ufficiale di DAZN tramite browser utilizzando il proprio computer. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale sul sito Tuttosport.
Stadio Sinigaglia - Como
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