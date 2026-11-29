La sfida contro il Como di Fabregas rappresenta un esame fondamentale per la Juve , chiamata a dimostrare di aver abbandonato il periodo di difficoltà. Le quattro vittorie ottenute nelle cinque gare successive al crollo di Genova non sono ancora sufficienti per certificare la svolta, ma hanno permesso ai bianconeri di ripartire dopo un momento complicato. Adesso, però, serve una conferma contro una squadra che in casa è ancora imbatutta.

"Se oggi perde la Juve devi rivedere la stagione a novembre" - Guido Vaciago è stato categorico nel corso della diretta su YouTube . Pensiero condiviso anche da Cristiano Corbo: "Stasera c'è un pezzo di qualificazione alla Champions League, altrimenti il quarto posto diventa troppo lontano". Poi Lorenzo Aprile: "Capiremo se la Juve è strutturata per fare il salto di qualità, appuntamento che la squadra manca sempre. Il pareggio non sarebbe negativo contro una squadra che sta dominando, ma non puoi pareggiarci per come ci arrivi, a meno sei". Poi il giornalista si è concentrato anche su Kolo Muani facendo un parallelismo con Noslin : "Lui non è da pallata e sta segnando, quindi credo sia una cosa psicologica. Kolo Muani potrebbe fare lo stesso".

" Dal Como sono nate tante stelle che poi sono passate alla Juve, come Tardelli " - ha ricordato il direttore Guido Vaciago durante la diretta pre partita su YouTube. Poi l'attenzione si è spostata su Cambiaso e il suo ruolo: "Per me la sua posizione non esiste, se lo metti sulla fascia entra dentro il campo e viceversa . Nelle giornate cattive è anarchico e fa casino, nelle giornate buone ha una lettura degli spazi superiore agli altri, quello che aveva fatto innamorare Guardiola . Un Cambiaso in forma sarebbe importante. Uscire dal pressing del Como sarà determinante per la Juve".

19:00

Perché il Como funziona meglio della Juve

Questa sera il Como è favorito sulla Juventus. La surreale, ma inconfutabile affermazione merita un’analisi per capire come si è arrivati a un rovesciamento di ruoli completamente inedito in un secolo di calcio italiano. Cioè, perché oggi il Como funziona meglio della Juventus? Ci sono sostanzialmente tre fattori, che per rendere più accattivante la narrazione possiamo definire come “le tre C che fanno volare il Como e hanno impantanato la Juve”, perché c’è una singolare specularità, che vede funzionare nei lariani proprio quello che non gira a Torino. QUI L'APPROFONDIMENTO.

18:50

Juve Next Gen, terza vittoria di fila

La Juve Next Gen cala il tris di vittorie consecutive e si rilancia in zona playoff. Una grande prova di maturità per la squadra allenata da Brambilla, che inizia con qualche difficoltà ma poi riesce a trovare il vantaggio con il tiro di Konate deviato dalla difesa e diventato beffardo per Abati. I bianconeri a quel punto si sciolgono un po' e riescono a giocare con più tranquillità, ma concedendo qualche occasione alla Dolomiti Bellunesi: Mangiapoco, però, è superlativo in un paio di circostanze, prima a dire di no a Clemenza e poi al colpo di testa di Toci. Nel finale resiste il muro della Juve che conquista tre punti pesanti e importanti. QUI LA CRONACA.

18:40

I dati su Kolo Muani

Le statistiche e i numeri sull'attaccante della Juve in Serie A: