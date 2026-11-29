Espulso Kolo Muani, cosa è successo

Tutto è partito da Valle, che ha trattenuto l'attaccante francese per impedirgli di partire in velocità. Kolo Muani, sulla linea di centrocampo e a palla lontana, per divincolarsi ha reagito colpendo in faccia il francese, che si è subito buttato a terra. L'arbitro Mariani ha immediatamente interrotto il gioco e ha estratto prima un cartellino giallo per Valle, autore di una trattenuta, e poi un rosso diretto per l'attaccante della Juventus. Kolo Muani è sembrato incredulo, ma l'arbitro non ha voluto sentire storie e ha mandato il giocatore nello spogliatoio. I bianconeri si sono quindi rischierati con un 4-4-1, con Woltemade unica punta e un centrocampo denso composto da McKennie, Koopmeiners, Sarr e Cambiaso.