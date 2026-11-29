Kolo Muani perde la testa a Como: colpo in faccia a Valle dopo uno scontro di gioco, rosso diretto
Follia dell'attaccante della Juve, gesto di reazione a centrocampo senza alcun motivo concreto: Mariani non perde un attimo
Incredibile quanto successo nei primissimi minuti della partita tra Como e Juventus. Dopo poco più di 4 minuti, infatti, l'arbitro Mariani ha espulso Kolo Muani per comportamento antisportivo ai danni di Alex Valle. Un'ingenuità pesantissima, che lascia i bianconeri in 10 uomini in una partita particolarmente complessa come quella contro la squadra di Fabregas.
Espulso Kolo Muani, cosa è successo
Tutto è partito da Valle, che ha trattenuto l'attaccante francese per impedirgli di partire in velocità. Kolo Muani, sulla linea di centrocampo e a palla lontana, per divincolarsi ha reagito colpendo in faccia il francese, che si è subito buttato a terra. L'arbitro Mariani ha immediatamente interrotto il gioco e ha estratto prima un cartellino giallo per Valle, autore di una trattenuta, e poi un rosso diretto per l'attaccante della Juventus. Kolo Muani è sembrato incredulo, ma l'arbitro non ha voluto sentire storie e ha mandato il giocatore nello spogliatoio. I bianconeri si sono quindi rischierati con un 4-4-1, con Woltemade unica punta e un centrocampo denso composto da McKennie, Koopmeiners, Sarr e Cambiaso.
Il duro commento di Spalletti
Come raccontato da Dazn, l'allenatore della Vecchia Signora da bordocampo non ha potuto far altro che osservare da distante la scena, incredulo. "Ma cos'ha combinato!", ha commentato Spalletti. Ora Kolo Muani rischia un lungo stop, perché per espulsioni di questo tipo, per comportamento antisportivo, la squalifica è sempre di almeno due giornate.
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