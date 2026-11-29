Niente da fare per la Juve, battuta 3-0 dal Como. Per i bianconeri è stata una sfida particolarmente difficile, subito in salita a causa dell'espulsione di Kolo Muani, che ha lasciato i suoi compagni in 10 uomini dopo soltanto 5 minuti di gioco. Nico Paz ha aperto le marcature e poi Douvikas con una doppietta ha chiuso i conti. “Come avevamo preparato la partita? Avevamo tentato di tenere Kolo più alto vicino a Woltemade per giocare il 2 contro 2 sui centrali e rinfoltire il centrocampo con un giocatore in più, con McKennie che si inseriva - ha commentato Spalletti a Dazn -. Con 3 centrocampisti succede che quello più alto arriva a finire l’azione nell’area di rigore: quindi i due attaccanti con McKennie che si inseriva. Era il tentativo di tenere più alto lui e il 2 contro 2 coi centrali, lasciando a McKennie libero nello spazio e non farlo tornare indietro a rincorrere l’esterno. Chiaro che si è ribaltato tutto…”.

Il rosso a Kolo Muani: "Vuol dire che c'hai qualche filo staccato" L'allenatore bianconero ha poi parlato del rosso all'attaccante francese: “Questa ingenuità si spiega facile, vuol dire che c’hai qualche filo staccato. Perché non puoi andar dentro, anche se hai ricevuto una botta, e fare un fallo di reazione. Lui fa proprio il verso di reazione, una cosa che non deve assolutamente succedere per l’importanza della gara e per le difficoltà che crei a tutti. Ma se lo fai ora bisogna suddividersi tutto quello che sta succedendo e andare a recuperare tutto quello che hai fatto. Cosa sto provando? Si prova naturalmente dispiacere, amarezza: diventa difficile giocarla in inferiorità numerica dall’inizio contro il Como, loro sono un cliente scomodo".