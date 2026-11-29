"Hai qualche filo staccato", Spalletti amaro: "Kolo distrutto, ma la squadra ha fatto bene"
Il tecnico della Juve dopo il tracollo a Como: "Ha condizionato tutta la squadra"
Niente da fare per la Juve, battuta 3-0 dal Como. Per i bianconeri è stata una sfida particolarmente difficile, subito in salita a causa dell'espulsione di Kolo Muani, che ha lasciato i suoi compagni in 10 uomini dopo soltanto 5 minuti di gioco. Nico Paz ha aperto le marcature e poi Douvikas con una doppietta ha chiuso i conti. “Come avevamo preparato la partita? Avevamo tentato di tenere Kolo più alto vicino a Woltemade per giocare il 2 contro 2 sui centrali e rinfoltire il centrocampo con un giocatore in più, con McKennie che si inseriva - ha commentato Spalletti a Dazn -. Con 3 centrocampisti succede che quello più alto arriva a finire l’azione nell’area di rigore: quindi i due attaccanti con McKennie che si inseriva. Era il tentativo di tenere più alto lui e il 2 contro 2 coi centrali, lasciando a McKennie libero nello spazio e non farlo tornare indietro a rincorrere l’esterno. Chiaro che si è ribaltato tutto…”.
Il rosso a Kolo Muani: "Vuol dire che c'hai qualche filo staccato"
L'allenatore bianconero ha poi parlato del rosso all'attaccante francese: “Questa ingenuità si spiega facile, vuol dire che c’hai qualche filo staccato. Perché non puoi andar dentro, anche se hai ricevuto una botta, e fare un fallo di reazione. Lui fa proprio il verso di reazione, una cosa che non deve assolutamente succedere per l’importanza della gara e per le difficoltà che crei a tutti. Ma se lo fai ora bisogna suddividersi tutto quello che sta succedendo e andare a recuperare tutto quello che hai fatto. Cosa sto provando? Si prova naturalmente dispiacere, amarezza: diventa difficile giocarla in inferiorità numerica dall’inizio contro il Como, loro sono un cliente scomodo".
"Sanno palleggiare, giocare a calcio: se alzi la squadra rischi le imbucate a campo aperto, loro sanno far valere la superiorità numerica - ha continuato -. Noi siamo anche stati bene in campo nel primo tempo, c’era capitata anche la possibilità di fare gol. Poi non lo fai e… succede che da una punizione così (quella del gol di Nico Paz, ndr) passa all’altezza della testa e poi diventa tutti più difficile. In campo, viste le difficoltà, sono stati anche bene. Ma 90’ in 10 lo paghi lo scotto se soprattutto quelle 2-3 volte che recuperi palla e diventi insidioso non riesci a raccogliere quello che hai creato, non ‘è che puoi fare 10 situazioni da gol. In inferiorità numerica te ne capitano 1-2 e dovresti essere essere bravo a non concedere spazi”.
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