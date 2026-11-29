Grazie alle reti di Nico Paz e Douvikas (doppietta), ma soprattutto a causa dell'espulsione di Kolo Muani dopo 5 minuti, il Como ha battuto 3-0 la Juventus. La squadra di Fabregas sale così in quarta posizione (in attesa del Milan), mentre i bianconeri scendono a -14 dal primo posto in classifica. Ai microfoni di Dazn, Bremer ha commentato: "Partita difficile, subito in salita. Ovvio che l’espulsione ci ha condizionati: abbiamo anche tenuto bene, con un’occasione in cui non abbiamo concluso bene".

"La stagione è ancora lunga" "Dobbiamo guardare durante la settimana cosa stiamo sbagliando: come ho già detto l’espulsione ci ha condizionati - ha continuato il difensore brasiliano -, poi abbiamo preso un gol che non si può prendere, da palla inattiva quando abbiamo aver sofferto tanto. Ma dobbiamo ripartire subito, la stagione è ancora lunga e tutto può succedere".