"Siamo tutti responsabili": Bremer ci mette la faccia ma non molla: "La stagione è ancora lunga"
Grazie alle reti di Nico Paz e Douvikas (doppietta), ma soprattutto a causa dell'espulsione di Kolo Muani dopo 5 minuti, il Como ha battuto 3-0 la Juventus. La squadra di Fabregas sale così in quarta posizione (in attesa del Milan), mentre i bianconeri scendono a -14 dal primo posto in classifica. Ai microfoni di Dazn, Bremer ha commentato: "Partita difficile, subito in salita. Ovvio che l’espulsione ci ha condizionati: abbiamo anche tenuto bene, con un’occasione in cui non abbiamo concluso bene".
"La stagione è ancora lunga"
"Dobbiamo guardare durante la settimana cosa stiamo sbagliando: come ho già detto l’espulsione ci ha condizionati - ha continuato il difensore brasiliano -, poi abbiamo preso un gol che non si può prendere, da palla inattiva quando abbiamo aver sofferto tanto. Ma dobbiamo ripartire subito, la stagione è ancora lunga e tutto può succedere".
"In Champions vincendo l'Europa League? Il campionato è ancora lungo"
Sulla classifica ha poi aggiunto: “Se la Champions è meno difficile vincendo l’Europa League o tramite campionato? Come ho detto prima il campionato è ancora lungo, ci sono tante partite. Dobbiamo lavorare bene, le prossime sfide sono importanti: da ora in poi diventa ancora più difficile, non si può più sbagliare. Dobbiamo stare uniti e ripartire”.
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