Sunday Express: "Juve, Dybala e Sandro per Pogba"

TORINO - Secondo il Sunday Express la Juventus sarebbe pronta a tutto pur di riaccogliere alla Continassa Paul Pogba . Paratici starebbe studiando una proposta choc per battere la concorrenza del Real Madrid , che nelle ultime ore ha frenato visto la richiesta di 150 milioni di euro dei Red Devils. Al momento solo una cosa sembra certa: il campione del Mondo francese in estate lascerà per la seconda volta Manchester.

Dybala e Sandro sacrificati per Pogba

A Manchester sembrano disposti ad ascoltare qualsiasi proposta per il centrocampista francese che nell'ultima stagione ha collezionato 47 presenze e realizzato 16 reti. Secondo la stampa inglese la Vecchia Signora sarebbe pronta a mettere sul piatto per convincere il Manchester United uno scambio con Paulo Dybala e Alex Sandro. I Red Devils, in tal senso, starebbero riflettendo sulla proposta. Secondo il Sunday Express la Joya è considerato un ottimo sostituto di Romelu Lukaku, dato per partente e obiettivo dell'Inter per espressa richiesta di Antonio Conte.