Pogba, la Juve ha una carta in più

Juventus e Pogba: si riaccendono i motori con la dirigenza bianconera convinta di avere più armi a disposizione per riportare il campione del mondo francese a Torino. Non ci sono dubbi che, se si trattasse soltanto di una scelta di cuore, il Polpo riabbraccerebbe subito gli ex compagni bianconeri, con cui è rimasto legato da un'amicizia sincera, ma ci sono in ballo anche tanti soldi per il cartellino e per l’ingaggio. Il Manchester, che non ha gradito le esternazioni del centrocampista e il suo desiderio di lasciare l'Inghilterra, prova a resistere, ma il club bianconero può mettere sul tavolo il suo jolly. Sul numero di domani di Tuttosport troverete tutti i retroscena di una operazione assai concreta.