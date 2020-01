Bild: "Juve, il Bayern Monaco vorrebbe indietro Douglas Costa"

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Il Bayern Monaco è pronto a muoversi sul mercato. Con gli infortuni di Serge Gnabry e Kingley Coman si cercherà di rinforzare soprattutto le corsie esterne. Stando alle indiscrezioni riportate dalla Bild, nel mirino del club ci sarebbe una vecchia conoscenza dei bavaresi: si tratta di Douglas Costa. A quanto pare il nome del brasiliano sarebbe emerso durante una riunione tecnica a margine di un allenamento a Doha. Il tecnico Hansi Flick, infatti, avrebbe chiesto un parere ai senatori dello spogliatoio: da Neuer a Müller, passando per Kimmich e Lewandowski. I calciatori hanno dato dei consigli su come rinforzare la rosa e tra i papabili c'è anche l'attaccante della Juventus. Dopo aver lasciato Monaco nel 2017, la speranza della dirigenza tedesca sarebbe quella di riportare Douglas Costa in Baviera, magari con la formula del prestito.