The Sun: "Il Chelsea mette Jorginho in vendita". Occasione per Sarri...

LONDRA (Regno Unito) - Il pesante ko casalingo subito dal Chelsea per mano del Bayern Monaco (0-3) nella gara di andata degli ottavi di Champions League, porta già alcuni strascichi. Secondo 'The Sun', nei piani della dirigenza dei Blues ci sarebbe una lista con otto nomi di giocatori in uscita per poi ricostruire in estate una squadra in grado di tornare ad essere competitiva in Europa. Dello stesso avviso il manager Frank Lampard, per nulla sorpreso, si legge nell'articolo, della sconfitta di martedì perché ben consapevole dei limiti del gruppo con cui lavora da inizio stagione e lontana dalla possibilità di conquista di titoli nazionali oltre che ovviamente europei (nonostante il fatto che il Chelsea sia la squadra detentrice dell'Europa League conquistata lo scorso maggio con Maurizio Sarri in panchina).

Possibili addii

Tra coloro che potrebbero salutare Londra anche due giocatori della nostra nazionale, Jorginho e Emerson Palmieri. In tutto sarebbero otto: oltre al centrocampista e al terzino dell'Italia anche la vecchia conoscenza del nostro calcio Marcos Alonso, il portiere più costoso al mondo Kepa Arrizabalaga, il brasiliano Willian, il centrocampista della nazionale inglese Ross Barkley, l'ex Barcellona Pedro e il francese Kurt Zouma.