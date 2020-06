Sport: "Pjanic sogna il Barcellona, ma darà tutto per la Juve"

TORINO - Il quotidiano spagnolo "Sport", presenta Adis Junuzovic come un "grande amico e da molti anni componente dell'entourage di Miralem Pjanic". Ecco allora che in virtù di questa presentazione, le sue parole assumono un valore abbastanza importante: "Giocare nel Barcellona è sempre stato il sogno di Mire". Non è certo un segreto che il centrocampista della Juve Miralem Pjanic sia un obiettivo del Barcellona, ma il giornale catalano ha ottenuto nuove conferme dalle indiscrezioni di questo confidente del giocatore bosniaco: "Per lui è sempre stato un sogno giocare nel Barcellona, non si perde una partita degli azulgrana, è innamorato del meraviglioso stile di gioco e della filosofia del club e Mire ha tutte le qualità per giocare nelle migliori squadre del mondo".