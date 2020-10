Juve, Alaba a zero stuzzica Paratici: ideale per Pirlo

Il difensore austriaco, già due volte sul tetto d’Europa con il Bayern Monaco, continua a non rinnovare con i bavaresi. In caso di definitiva fumata nera, Alaba sarà il parametro d’Oro per eccellenza. Questione di qualità, esperienza ad alti livelli ed età (28 anni): difficile trovare tutti questi aspetti positivi in un giocatore in odore di svincolo. Si tratta di un profilo che, in situazioni normali, avrebbe una quotazione non lontana dai 60/70 milioni. L’opportunità di ingaggiarlo in saldo intriga Paratici e non solo lui. Alaba chiede uno stipendio da top e non potrebbe essere diversamente per un giocatore in uscita dal Bayern. Non è ancora tempo di conti, seppur gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita possano aiutare i bianconeri a reggere la concorrenza straniera, a partire da quella del Manchester City. Di sicuro il fatto che Alaba sia un Under 30 attrae la Juventus. [...]

