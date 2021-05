Calciomercato Juve, De Paul o Locatelli: è pressing

TORINO - Dipenderà anche, se non soprattutto, da chi uscirà nell’andirivieni di un centrocampo comunque destinato a cambiare pelle. E dipenderà, ovvio, dai desideri di Massimiliano Allegri , che nella nuova veste di allenatore a tutto tondo un occhio al mercato della sua Juventus lo butterà assai volentieri. In un caso o nell’altro gli ex campioni d’ Italia rivitalizzeranno un reparto in cui servono forze fresche e sveglie.

Juve, De Paul e Locatelli sono ciò che serve

Sono due gli indiziati: Rodrigo De Paul e Manuel Locatelli. Il primo, più mezz’ala con licenza di disegnare calcio in posizione avanzata, pure da uomo che detti l’ultimo passaggio; il secondo, più ragionatore, dotato di una visione di gioco tale da poter ribaltare una partita alla sua maniera. Tutti e due con un senso del gol che può certamente migliorare, perché non sono esattamente dei bomber seriali: loro, piuttosto, esaltano, accendendo la miccia alle giocate dei compagni. Di sicuro servirebbero eccome alla Juve che verrà. Dell’argentino si sa molto, probabilmente non tutto. E quel “tutto” fa rima con l’approdo in una grande squadra, la tappa che farebbe esplodere la sua indubbia bravura. De Paul nell’ultimo campionato è stato il secondo uomo assist assieme al romanista Henrikh Mkhitaryan: quota 10, a -1 dall’atalantino Ruslan Malinovskyi. Di gol ne ha messi a segno 9 in 36 partite, inclusi tre rigori. Della sua vita extra campo è nota l’amicizia con Paulo Dybala: un feeling dal sentore di hashtag di tendenza sui social qualora l’eventuale trattativa con l’Udinese andasse in porto (le due famiglie si conoscono benissimo, le coppie vanno spesso in vacanza insieme). Già, eventuale, perché rispetto alla pista Locatelli la strada che sbocca su De Paul sembrerebbe un po’ più accidentata.