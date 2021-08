Cristiano Ronaldo, futuro in bilico: blitz di Mendes a Torino

TORINO - Blitz improvviso di Jorge Mendes a Torino . Il manager di Cristiano Ronaldo è atterrato a Caselle nel pomeriggio e si è incontrato con il fuoriclasse portoghese nella sua abitazione. Nessun contatto diretto con la dirigenza juventina. Mendes ha parlato con CR7 , provando a studiare insieme le varie possibilità in previsione degli ultimi giorni di mercato.

Ronaldo, Mbappè e il valzer delle punte

Le voci di un possibile addio di Ronaldo alla Juventus si fanno sempre più insistenti. Sul fuoriclasse portoghese è forte l'interesse del Manchester City e del Psg. Il club bianconero resta alla finestra. Al momento non è arrivata nessuna offerta ufficiale per Ronaldo, in scadenza nel 2022. Tutto sembra legato al futuro di Mbappè. Il Real Madrid ha presentato una prima offerta (rifiutata) al Psg di 160 milioni di euro. La partenza dell'attaccante francese potrebbe scatenare un effetto domino che coinvolgerebbe anche Cristiano Ronaldo.