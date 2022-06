Juve, da Bernardeschi a Ramsey: i risparmi per rinforzarsi

TORINO - L'idea è chiara nella testa di Maurizio Arrivabene e di Federico Cherubini: utilizzare i soldi risparmiati da ingaggi onerosi per rinforzarsi sul mercato senza gravare ulteriormente sul bilancio. Ormai la sostenibilità è il mantra del club (e non soltanto della Juventus) per far fronte alla crisi dovuta alla pandemia, agli obblighi dell’Indice di liquidità e ai nuovi paletti imposti dal fairplay finanziario. E ritrovarsi in casa un tesoretto di oltre 30 milioni permette alla dirigenza bianconera di, per esempio, soddisfare le richieste economiche di Paul Pogba e di Angel Di Maria. I mancati rinnovi di Paulo Dybala e di Federico Bernardeschi, come la rinuncia al riscatto di Alvaro Morata (anche se la società bianconera spera di arrivare comunque all’attaccante spagnolo senza però spendere i 35 milioni pattuiti nel 2020 con l’Atletico Madrid) vanno visti in questa ottica. E seguono la scia varata già a gennaio con l’acquisto di Dusan Vlahovic a fronte però delle cessioni al Tottenham di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur.