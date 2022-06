Juve, Cambiaso top su tutta la fascia

TORINO - Resta l’incognita del gradino: quello che separa il Genoa, nel caso specifico, o più in generale le squadre di bassa, media o anche medio-alta classifica dalla Juventus. Quel gradino fatto di pressione, di aspettative, di stress mentale e fisico raddoppiati dal fatto di giocare quasi sempre ogni tre giorni con l’obbligo di vincere, quel gradino che solo i giocatori da grande squadra sono in grado di salire. E’ un’incognita che solo il campo è in grado di svelare, ma intanto Andrea Cambiaso proprio sul campo si è guadagnato il diritto di provare a salirlo, quel gradino. La Juventus vuole che ci provi con la maglia bianconera ed è pronta a incontrare il Genoa per battere la concorrenza (Inter, Atalanta e non solo) e chiudere l’operazione. Da oggi ogni giorno è buono per il summit che potrebbe rivelarsi decisivo. Una determinazione, da parte bianconera, dovuta a un’esigenza e a un’occasione. L’esigenza è rinforzare la fascia sinistra della difesa, dove né Alex Sandro né Pellegrini offrono garanzie, tanto che potrebbero partire entrambi. E con una doppia uscita il ds bianconero Federico Cherubini potrebbe accelerare anche su Emerson Palmieri, oltre che su Cambiaso. Ora, però, è il momento del genoano. E qui veniamo all’occasione: un giocatore di 22 anni, di proprietà di una società amica e consapevole, vista anche la retrocessione, che è il momento di venderlo.