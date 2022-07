Koulibaly: la Juve incontra il suo agente

TORINO - La trattativa tra la Juventus e Kalidou Koulibaly entra nel vivo. Ecco infatti l'incontro della dirigenza bianconera con Fali Ramadani, l'agente del difensore senegalese, che ha un contratto con il Napoli soltanto per un altro anno, sino a giugno del 2023, quando infatti si svincolerà a zero euro. Dunque il club torinese prova a stringere per il potente difensore e questo fa pensare che la cessione di De Ligt al Chelsea sia sempre più vicina anche se potrebbe esserci il rilancio del Bayern. Koulibaly è il preferito di Allegri per sostituire l'olandese con subito dietro il torinista Bremer e Gabriel dell'Arsenal mentre il viola Milenkovic sarebbe ai piedi del podio dei graditi. Se si trovasse un accordo con Koulibaly, a quel punto la trattativa della Juventus dovrebbe proseguire con il patron azzurro De Laurentiis che valuta 40 milioni il proprio difensore trentunenne.