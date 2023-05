“Juve, Rabiot sempre più lontano. Ora c’è anche il Bayern Monaco”

L'indiscrezione di mercato sul futuro di Adrien Rabiot arriva dalla Germania direttamente dal quotidiano Bild: sulle tracce del francese ci sarebbe il Bayern Monaco. Ma il centrocampista bianconero non è l'unico finito nella lista dei bavaresi: insieme a lui si starebbe pensando anche a Julian Alvarez, punta del Manchester City e fresco campione del mondo con la maglia dell'Argentina. Con il contratto in scadenza tra tre mesi, la situazione di Rabiot verso il rinnovo con la Juve non sembra sbloccarsi: su di lui c'è anche il forte interesse del Manchester United, manifestato dalla volontà di Ten Hag di voler fortemente il centrocampista. Il Bayern Monaco aveva già messo gli occhi su Rabiot nel 2019, quando era disponibile dal PSG a parametro zero: la mamma agente del giocatore avrebbe chiesto, per il figlio, 7 milioni di € netti a stagione.