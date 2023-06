Orsolini, il Di Maria che la Juve aveva in casa: voci di ritorno

Non è stata proprio come l’avrebbe immaginata, l’annata alla Juventus , ma in una stagione in cui ha conquistato il Mondiale con l’Argentina, Angel Di Maria deve guardare avanti: a meno di clamorosi ripensamenti o colpi di scena, con ieri si è chiusa la parentesi bianconera del Fideo. Qualche lampo, tanti momenti dimenticabili e un ricordo opaco per i tifosi juventini, che si sarebbero aspettati ben altro impatto da un calciatore del curriculum del campione del mondo. Se separazione sarà, come sembra, al di là di tutto la Juventus dovrà colmare un vuoto tecnico lasciato libero da un giocatore mancino, capace di saltare l’uomo, di inventare, di puntare la porta.

Juve, ritorno di fiamma per Orsolini

Riccardo Orsolini, per carità, non sarà il Fideo però, al netto della carta di identità, soddisfa i requisiti dell’identikit: per l’esterno offensivo mancino sarebbe un ritorno perché, pur non avendo mai giocato in partite ufficiali con la maglia bianconera, era stato acquistato proprio dalla Juventus nell’estate del 2017 dall’Ascoli, ma era stato subito ceduto in prestito biennale all’Atalanta, accordo che durò solo sei mesi. Poi era stato girato al Bologna, lì dove è diventato un elemento simbolo e pure tra i più ricercati sul mercato, in un’operazione che è finita sotto indagine nell’inchiesta Prisma. Più volte Orsolini è stato vicino a un ritorno, ora sono di nuovo insistenti le voci, in concomitanza, appunto, con la necessità bianconera di operare in entrata proprio nel ruolo di esterno offensivo: il giocatore, inoltre, non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2024 e, senza accordo, potrebbe partire per una cifra abbordabile. Su Orsolini, più volte accostato pure al Torino, ci sono anche Lazio e Fiorentina.